Alejandro Hohberg fue presentado como nuevo refuerzo de Sporting Cristal

Alejandro Hohberg fue presentado en La Florida como flamante fichaje de Sporting Cristal para las próximas dos temporadas de la Liga 1. Por medio de una conferencia de prensa virtual, el exjugador de Universitario y Alianza Lima mostró su alegría por llegar al vigente campeón del fútbol peruano y reveló que el técnico Roberto Mosquera fue quien pidió su contratación.







“Hablé con el profesor y me manifestó su alegría de sumarme al proyecto. El saber que era un pedido suyo me atrajo. Este equipo siempre pelea por los torneos”, afirmó el delantero.

También puedes leer: Iván Santillán: “Sería un tonto si no quisiera seguir, estando el equipo en la Libertadores”





El delantero habló sobre el nuevo reto que significa defender al vigente campeón del fútbol peruano. “Cristal es el equipo ideal para este momento de mi carrera. Me toma en uno de mis mejores momentos. Me brindaron mucha confianza de que me sume a este proyecto, eso es lo que más me motivó. Con profesionalismo las cosas se irán dando poco a poco”, declaró.

“Este es un club donde sé que me voy a sentir cómodo y pienso en plazos cortos. Quiero entrenar, entrar de poco al grupo y me gustaría estar mucho tiempo aquí. Año a año me planteo a mejorar”, añadió Hohberg. Finalmente, Hohberg dijo: “Es un club donde sé que me voy a sentir muy cómodo. Pienso en plazos cortos, me gustaría empezar a entrenar, adaptarme al plantel. Si todo va fluyendo de la mejor manera, me gustaría estar acá por mucho tiempo”, añadió.

También puedes leer: Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, fue hospitalizado de urgencia