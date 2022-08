Alejandro Cavero sobre Pedro Castillo: “Él apela a un supuesto pueblo que ya no lo respalda”

El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, afirmó que el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, “apela a un supuesto pueblo” que ya “no lo respalda” ni “lo quiere”.

“El presidente no ha estado tomando las decisiones con el pueblo. Si hubiera estado tomando las decisiones en favor del pueblo, la economía estaría diferente, la situación del país estaría diferente. Él apela a un supuesto pueblo que ya no lo respalda, ya no lo quiere, y lo que quiere más bien es que entienda que Castillo ya no suma”, expresó el parlamentario en entrevista a Canal N.

Además, el legislador criticó la forma de gobernar del jefe de Estado e indicó que está “ganando tiempo”.

“Nadie puede gobernar así, básicamente atrincherado en Palacio, esperando a ver como te estás blindando de la justicia, ganando tiempo y a ver si duras cinco años“, precisó.

Agregado a ello, consideró que el mandatario tiene la intención de “quebrar el orden democrático” desde “hace mucho tiempo”.

“Yo no creo que el presidente de la República sea un demócrata. Yo creo que el presidente de la República, no de ahora, de hace mucho tiempo, tiene la intención de quebrar el orden democrático“, manifestó Cavero.

También te puede interesar: Tania Ramírez a Pedro Castillo: Si dice ser inocente ¿Qué espera para sacar a Geiner Alvarado del MTC?

“Sin Congreso no hay democracia que defender”

Cabe recordar que, Alejandro Cavero le respondió a Pedro Castillo, quien advirtió con realizar una “gran cruzada nacional” para defender la democracia en caso un sector del Congreso busque la vacancia presidencial.

“Sin Congreso no hay democracia que defender, señor (Pedro) Castillo. Grábese eso y déjese de victimizar”, escribió el parlamentario en su cuenta oficial de Twitter.

Otras noticias en Exitosa