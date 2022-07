Alejandro Cavero: No asistí a parada militar por el desplante del presidente a excomandos Chavín de Huántar

El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, afirmó este viernes que no asistió a la Gran Parada y Desfile Cívico Militar en el Cuartel General del Ejército, ubicado en el distrito de San Borja, para no convertirse en “cómplice” del “desplante” del presidente de la República, Pedro Castillo, hacia los excomandos Chavín de Huántar.

Como se sabe, los referidos exmilitares no fueron invitados a la parada militar por Fiestas Patrias debido a que, según precisó el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, este año será “solamente de compañías militares en actividad”. Sin embargo, los miembros históricos de la Compañía Especial Contraterrorista argumentan que esa decisión obedece a un tema “político”.

“Toda mi solidaridad con los Comandos Chavin de Huantar. No asistí al Cuartel General para no ser complice del desplante que quiere hacerles un presidente que no les llega ni a los talones en valor y coraje“, escribió el parlamentario en su cuenta oficial en Twitter.

