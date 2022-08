Alejandro Cavero a Pedro Castillo: “Reconoce que ya no sumas y renuncia”

El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, se pronunció a través de redes sociales para dirigirse al presidente de la República, Pedro Castillo, a quien le pidió que reconozca que “ya no suma” y renuncie a su cargo.

Agregado a ello, el legislador afirmó que el Gobierno de Castillo Terrones es “insostenible” porque “nadie con trayectoria decente” se prestaría a ser “cómplice de la organización criminal” que – según dijo – el jefe de Estado ha “montado” en el Palacio de Gobierno.

“Tu gobierno es insostenible porque a estas alturas nadie con trayectoria decente se prestaría a ser cómplice de la organización criminal que has montado en Palacio. Reconoce que ya no sumas y renuncia“, expresó el parlamentario en su cuenta oficial de Twitter.

El mensaje de Cavero surgió como respuesta a una publicación previa del mandatario, en la cual convocó a los partidos políticos, sociedad civil y organizaciones a que formen parte de un Gabinete que trabaje a favor del país.

“Convoco a los partidos políticos, sociedad civil y organizaciones a ser parte de un gabinete de ancha base que trabaje por el Perú“, se lee en la cuenta de Twitter de Pedro Castillo.

