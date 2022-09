Alejandro Aguinaga sobre Alvarado: “No ha habido respuestas sólidas, nos quedan más dudas”

El parlamentario de la bancada de Fuerza Popular (FP), Alejandro Aguinaga, fue enérgico en su participación en la interpelación al titular de Transportes y Comunicaciones (MTC), Geiner Alvarado.

En esa línea, el congresista indicó, en primera instancia, que Alvarado tenía la posibilidad de esclarecer los acontecimientos por los que se les cuestiona; sin embargo, sus respuestas no estuvieron a la altura.

“Era la oportunidad de oro, pero lamentablemente, no lo ha hecho. No ha habido respuestas sólidas ni contundentes a los pliegos de preguntas. Hoy, en estos momentos, luego de haber escuchado al ministro, nos quedan más dudas que al inicio de su exposición”.

Asimismo, manifestó que la oposición no esta ceñida en atacar al Ejecutivo y no tienen los argumentos necesarios para llevar las riendas del país. “No es ningún capricho ni fastidiar al presidente de la República y a los ministros. Parece que, por más de un año de Gobierno, no entienden lo que es el control político”.

Por otra parte, el funcionario de FP, indicó que el jefe del MTC no manifestó una postura firme sobre el Decreto 102-2021 y detalló exhaustivamente lo suscitado en el la localidad de Anguía y el cuestionado alcalde, Jorge Medina.

“El señor no ha sabido responder sobre el origen del Decreto 102-2021. Nos quedan dudas si fue él “cerebro” de aquella norma que es la madre de toda la corrupción (de Anguía) y que hoy tiene tras las rejas a la cuñada del señor presidente de la República (…) Lo hemos visto en un video en el cumpleaños de Medina”, sostuvo.

