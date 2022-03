Alejandro Aguinaga: “Alberto Fujimori tuvo equivocaciones, pero más fueron los aciertos”

Atención. Este domingo, en entrevista para Exitosa, el congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, indicó que el expresidente Alberto Fujimori, tuvo equivocaciones, pero más fueron los aciertos y que lamentablemente, luego de esa gestión, los siguientes fueron “malos gobiernos”.

En declaraciones para el programa Hablemos Claro de Exitosa, Aguinaga consideró que Fujimori si el país está todavía con falencias y acciones que todavía no han mejorado, es porque luego de la gestión fujimorista, no se han tenido buenos mandatarios.

“[¿Qué se ha hecho mal, para estar como estamos?] Lo que ha ocurrido después (de la gestión de Alberto Fujimori) es que hemos sido mal gobernados, no me van a decir que fue un buen gobierno, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, de lo contrario, no estarían en esta sindicación de actos de corrupción. Fujimori tuvo equivocaciones, pero más fueron los aciertos”, manifestó.

En esa línea, Aguinaga resaltó que en la gestión de Fujimori se acercó a la población y se lograron realizar muchas obras en beneficio del país.

“Eso no lo hemos visto en ningún gobernante, han tratado de imitarlo, pero no son alerta Fujimori”, expresó.

Asimismo, el también médico de cabecera de Fujimori, se refirió al proceso de privatización de empresas que ocurrió al país y sobre esos presuntos “regalos” hacia el sector privado de industrias.

“Las empresas perdían más de 2.5 millones de dólares al año, entonces estas privatizaciones no son malas. Han permitido que económicamente el país salga”, expresó.

PRISIÓN

Por otro lado, Alejandro Aguinaga, defendió la restitución del indulto y consideró que el exmandatario “no merece morir en prisión”.

“Como consecuencia de todo lo ocurrido con el terrorismo, el Perú tiene que reconciliarse. Les guste o no, Alberto Fujimori pacificó este país. Alberto Fujimori hizo tantas cosas buenas que no merece morir en prisión“, dijo en diálogo con Nicolás Lúcar.

El legislador fujimorista respaldó la decisión del pleno del Tribunal Constitucional (TC), de declarar procedente el recurso de hábeas corpus a favor del exmandatario. Por otro lado, mencionó que el sector opositor estaría tratando de desacreditar el indulto “por cuestiones políticas”.

“El presidente se operó cinco veces del cáncer a la lengua en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. No es que hay un sesgo que favorece [a Alberto Fujimori]. (…) Se busca desacreditar [el indulto] por situaciones políticas, pero es estrictamente humanitario“, agregó.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA AQUÍ:



