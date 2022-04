Alejandro Aguinaga al premier Torres: “Es necesario que se retire de la PCM y que el Perú descanse de él”

El congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, se pronunció a través de sus redes sociales luego de que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, calificara de “miserable” al cardenal Pedro Barreto el último miércoles, y ratificó su postura de que el funcionario sea retirado del cargo.

En esa línea, señaló que con sus “actos, excesos y despropósitos” es necesario que el país descanse de él como presidente del Consejo de Ministros.

“Hace tiempo comenté que Aníbal Torres no estaba en sus cabales y urgía de asistencia profesional. Hoy con sus actos, excesos y despropósitos ratifica lo que dije. Es necesario que ya se retire de la PCM y que el Perú descanse de él”, escribió el parlamentario en su cuenta oficial de Twitter.

Hace tiempo comenté que @anibaltorresv No estaba en sus cabales y urgía de asistencia profesional Hoy con sus actos, excesos y despropósitos ratifica lo que dije. Es necesario que ya se retire de la PCM y que el Perú descanse de él. — Alejandro Aguinaga R (@A_Aguinaga) April 21, 2022

Cabe señalar que, el primer ministro se pronunció acerca del cardenal Pedro Barreto y lo tildó de “miserable”. Además, indicó que el arzobispo de Huancayo está a favor de grupos de poder. Sin embargo, en conferencia de prensa, el premier Torres indicó que se trataba de un dicho popular y que no tuvo la intención de ofender a nadie.

“En una entrevista que me hicieron, no recordé el nombre del cardenal y entonces dije: ´tan miserable puede ser esta persona que ni su nombre me acuerdo’ o algo así. Es un dicho popular que en cualquier lugar se utiliza, también en Lima. No se acuerda el nombre de la persona y lo dice. Eso ha sido. Pero no ha sido con ánimo de ofender”, indicó.

