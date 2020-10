Alejandra Baigorria asegura que Said Palao la hace feliz todos los días

La “guerrera” Alejandra Baigorria confirmó que lleva 3 meses saliendo con Said Palao y a pesar de que todavía no formalizaron su relación él la hace feliz todos los días.



Ambos guerreros se dedicaron palabras de amor durante la emisión del programa de competencia en donde participan. Por su parte, Alejandra aseguró que quiere mucho a Said y le ha enseñado diversas cosas, puesto que es un chico paciente, cariñoso y detallista.

“Él sabe que lo quiero un montón, que me enseña bastante porque yo soy muy alocada y hago, a veces, las cosas sin pensar. Él es un chico tranquilo, trabajador, tiene mucha paciencia, aunque ustedes no lo crean es muy cariñoso, muy detallista a su manera y eso me gusta porque me tiene feliz todos los días”, comentó.

Asimismo, Palao manifestó que desean hacer las cosas bien, por lo que todavía no se apresuran en formalizar su relación. Además, indicó que es importante dejar pasar las cosas sin presionarlas para que ambos tomen una buena decisión cuando consideren pertinente.

“Alejandra es una chica digna de admirar, luchadora, emprendedora, que te enseña buenos valores y te ayuda a crecer como persona, te impulsa hacia adelante. Además, todos sabemos que es una chica linda”, señaló Said.

VERÓNICA ALCALÁ

Como se recuerda, la mamá de Alejandra Baigorria tuvo un grave accidente por lo que tuvo que ser operada en una clínica local. La guerrera aseguró que su mamá desea conocer a Said porque “es el chico que tiene feliz a su hija”.

Finalmente, Palao manifestó que esta semana irá a visitar a la mamá de su pareja porque sabe que está delicada de salud, pero de todas formas acudirá a conocerla.

