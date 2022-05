Aldo Miyashiro quiso conversar con Magaly antes de emitirse el ampay

Ni bien comenzó a difundirse la promoción del ampay donde se ve al conductor de la ‘Banda del Chino’ en abrazos y besos con su exreportera Fiorella Retiz, Aldo Miyashiro movió cielo y tierra para conversar con Magaly Medina para hacerla desistir que el video no se difundiera. “No acepté”, dijo el sábado la popular ‘Urraca’ durante el programa ‘JB en ATV’.

Tras la emisión del programa donde salió a la luz la infidelidad de Miyashiro a su esposa, su matrimonio llegó a su fin. Medina que fue invitada especial en el programa de Jorge Benavides, cuando al para responder todas las preguntas del ‘niño Arturito’, contó detalles de lo sucedido.

“Tú confesaste que algunos ampays no llegaron a ver la luz porque tocaron tu corazón y nunca salieron, la pregunta es… ¿tienes corazón?”, preguntó JB. “Sí, porque de lo contrario no estaría viva, hay algo que late aquí adentro, a menos que sea una máquina”, respondió.

También te puede interesar: Érika Villalobos se pronuncia tras el ampay a su aún esposo Aldo Miyashiro

Más adelante dijo que “por eso es que no hablo con mis ampayados”. Fue entonces que Magaly hace la revelación: “Me dijeron que Miyashiro quería hablar conmigo, no acepté. Fue antes del ampay, cuando lo estaba promocionando, pero pese a que el Chino siempre me ha caído simpático, trato de no hablar, y si por ahí te convence en su argumento, porque ya una vez lo hice”.

Más adelante se refirió a los innumerables ataques que viene recibiendo, a lo cual dijo: “Me responsabilizan a mí por el lloriqueo de Óscar del Portal… En vez de decirle a su esposa: ‘sí cometí el error, los llevé a mi casa y pasó algo’… No sé, la pobre mujer se ha tenido que enterar en Punta Cana con los recibos del hotel lo que realmente pasaba”.

Otras noticias en Exitosa