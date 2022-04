La noche de este miércoles, el actor y conductor de TV, Aldo Miyashiro, utilizó su programa en América para pronunciarse, luego de que el último martes se emitiera un ‘ampay’ en donde se le ve besándose con la modelo y periodista Fiorella Retiz, a pesar de que él lleva casado más de 15 años con la actriz y madre de sus hijos, Érika Villalobos.

El conocido actor de miniseries inició su pronunciamiento señalando que reconoce que cometió un “error gravísimo” y se hace responsable de sus actos. Además, pidió disculpas a su esposa Erika Villalobos y a sus familiares.

“Pido perdón a mi esposa, no estuve a la altura. No merezco todo lo que ella ha hecho por mí. No vamos a poder volver, pero estoy dispuesto a todo por sanar esa herida y llevar una relación de dos personas que se quisieron mucho. Pido perdón a mi familia. Por hacerlos pasar esta humillación, esta vergüenza. No se merecen esto. Quiero trabajar para reparar ese dolor y resarcir el daño que hecho. No sé si lo conseguiré, pero quiero recuperar la tranquilidad y tratar de ser feliz”, indicó Miyashiro.

El conductor de ‘La Banda del Chino’ precisó que mucha gente le ha escrito indicándoles que los decepcionó. “Tienen razón. Yo soy el más decepcionado de mí. Nunca imaginé pasar por esto, son los peores días de mi vida, y no tanto por mí, sino porque nunca imaginé que podía provocar tanto dolor. Le provoqué dolor a personas que no se lo merecen. Me equivoqué, sí”, aseveró

SOBRE FIORELLA RETIZ

Miyashiro también lamentó la situación que atraviesa Fiorella Retiz y recalcó que él al ser un hombre experimentando debió tomar mejores decisiones. “Soy un hombre de 46 años, soy casado, no debí pasar esa ruta, que pasó de un juego y se fue excediendo y terminó en lo que vieron; esos besos y esas caricias. Lo lamento”, acotó.

Finalmente, el conductor de TV aclaró que a través de las imagines se está especulando cosas que no son, por lo que pidió perdón a Óscar del Portal, colega en el canal en donde labora, y a quien se ha acusado de también serle infiel a su esposa con la productora Fiorella Mendez.

