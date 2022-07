Aldo Miyashiro anhela volver con Érika Villalobos y dice: “Eso no depende de mí”

Aldo Miyashiro regresó a las tablas con “Los Vecinos de Arriba” el pasado jueves. Tras culminar la función y cuando el público aplaudía a los actores, Aldo tomó la palabra para agradecer a los asistentes por la confianza pese a la difícil situación por el ampay con Fiorella Retiz. Ahí dijo solo él era culpable por esta situación y los problemas con su esposa.

La web periodística Infobae habló con Miyashiro y respondió sobre las últimas declaraciones de su aún esposa Érika Villalobos, quien no descartó una reconciliación. Cuando la periodista le preguntó si era necesario mencionar al público sobre el ampay, Miyashiro dijo que sí: “Es totalmente mi responsabilidad, yo siempre lo he asumido. Nunca le he escapado a la responsabilidad”.

Ante una posible reconciliación, Aldo dijo con ella tienen “desde hace tiempo una relación de padres, y después de ese tiempo hemos estado velando por nuestros hijos. Érika es una mujer maravillosa, integra y como te digo, tenemos cosas en común, Tenemos primero, nuestros hijos, de ahí varios negocios juntos que debemos manejar, y no sabemos (qué pueda pasar)”.

Para el conductor de TV ahora lo que les importa son sus hijos. “Eso es lo que hemos decidido y por lo que vamos a pelear, después no se sabe, (la reconciliación) no depende de mi”, añadió.

Con respecto a lo que la gente opina declaró que tiene que hacer su vida y trabajar. “Ya sufrí, ya estuve mal, ya me dolió todo, ya está. Tengo que seguir para adelante y veré cómo hago, y tengo que seguir trabajando en lo que amo”, indicó. Con respecto a los críticos, dijo que “hay gente que cree que porque se te complicó tiene derecho a insultarte y lastimarte”, culminó.

