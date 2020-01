Alcalde Muñoz a Guzmán: “Yo no me corro, siempre doy la cara”

Al ser consultado sobre los últimos escándalos que han envuelto al líder del Partido Morado, Julio Guzmán, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, fue enfático al señalar que él como persona pública “no se corre y siempre da la cara”.

“Hay que saber asumir las cosas. Yo no me corro, yo siempre doy la cara, afronto las situaciones, las críticas. Yo siempre estoy sujeto al escrutinio de los ciudadanos, de los periodistas. A veces me dicen cosas que no son las más agradables, pero hay que saber escuchar”, comentó.

De acuerdo a un reportaje dominical, Guzmán protagonizó, en mayo de 2018, una escandalosa huida, luego de que el inmueble donde se encontraba con la dirigente de su partido Liliana Acurio, se incendiara. A eso se suma el caso de violencia familiar contra su exsocio político y aún candidato al Congreso por su partido, Daniel Mora.

En ese sentido, el burgomaestre dijo que “lo peor que pueden hacer las agrupaciones políticas es respaldar situaciones o conductas que no resulten acordes” a un comportamiento adecuado.

“Lo peor que puede hacer un partido es respaldar situaciones que no son coherentes con una conducta adecuada. Esto es casi como el avestruz, que esconde la cabeza y cree que está todo solucionado. Hay que ser críticos con las conductas que no son coherentes, con las acciones que no son coherentes, porque aspirar a un cargo presidencial es una cosa muy seria. De quien estamos hablando (Julio Guzmán), aspira a un cargo presidencial, entonces, tiene que ser coherente con sus acciones”, manifestó.

Asimismo, el burgomaestre aseguró que toda persona –sea autoridad pública o no– debe saber asumir sus responsabilidades y afrontarlas.

Muñoz Wells agregó que al tratarse de personas con intenciones de asumir funciones en el ámbito público, deben ser transparentes en todos los aspectos de su vida, incluso en lo personal. “Imagínate si llega a ser presidente, se le genera un incendio y sale corriendo”, agregó también el burgomaestre.

En otro momento, Muñoz invocó a la población a que este domingo 26 de enero emita un voto informado. “Tenemos que fortalecer a las instituciones, pero para eso no hay que votar por personas que ya estuvieron en el Parlamento y tuvieron una mala conducta parlamentaria”, aseveró.

MORADOS CIERRAN FILAS

El dirigente del Partido Morado, Carlo Magno Salcedo, aseguró que el escándalo que involucra a su líder Julio Guzmán, ya es un caso que quedó esclarecido al interior de su agrupación. “Se está

utilizando este tema de la vida personal, se le da un uso político con un claro afán de querer frenar la expectativa de un partido político”, dijo a Exitosa.