Alcalde Jorge Muñoz sobre Lima: “Todos debemos rendir cuentas a la ciudadanía”

Atención. Este martes, el alcalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz, descartó que se hayan llevado obras públicas que estén relacionadas con actos de corrupción y que además, todos las autoridades deben rendirle cuentas a la ciudadanía en sus gestiones.





De esta manera, Muñoz brindó un mensaje durante la ceremonia del 487 Aniversario de Lima, donde se resaltó que uno de los puntos de partida de su gestión en el sillón municipal ha sido la transparencia y la rendición de cuentas.

“Nuestra gente no merece gobiernos corruptos o no transparentes y aquí debemos serlo. Hemos trabajado con un sello indeleble de más obras sin corrupción y cuando he conversado con nuestros funcionarios les he dicho que es una manifestación de voluntad que tiene que ser cumplida hasta el extremo”, manifestó.





En esa línea, Muñoz consideró que han afrontaron los problemas que vive la capital junto a la pandemia de manera transparente como debería hacer “toda autoridad”.

También puedes leer: Aniversario de Lima: Ciudad de los Reyes cumple hoy 487 años de fundación

“Los problemas del tiempo actual con la pandemia incluida, no son los de antes, pero los hemos afrontado con la firme convicción de que tenemos un servicio civil transparente y potente”, el dijo el burgomaestre.

Muñoz consideró que no se debe diferenciar a la corrupción por niveles, ya que todas son dañinas para el país, y que en el periodo donde se encuentra se propuso trabajar para y por el eje central que son los ciudadanos.

“No hay corrupción mayor, simplemente hay corrupción y todas son dañinas. 1 sol que se le quita a un proyecto ciudadano es 1 sol que nunca más se va a invertir, por eso todos tenemos que ser claros, transparentes y sobre todo rendir cuentas a la ciudadanía”, expresó.

Finalmente, Muñoz adelantó que se ha firmado un contrato por 60 mil soles mensuales no reembolsables que se emplearan para el estudio del proyecto paisajístico del Río Rímac,

“El cual está conformado por 50 intervenciones que se llevaran a cabo entre los puentes del Ejército y Santa Rosa, son 4 km de extensión”, detalló.

También puedes leer: Congreso: Comisión de Ética aprobó investigar a Patricia Chirinos por insultar al presidente Pedro Castillo

MÁS EN EXITOSA: