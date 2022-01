Alcalde “festeja” renuncia de ministro y gobernador teme que afecte lo avanzado

Luego de la renuncia del ministro del Interior, Avelino Guillén, el gobernador de La Libertad y el alcalde de Trujillo se pronunciaron, mostrando su preocupación por lo avanzado en los proyectos para frenar el avance criminal en la región.





Alcalde se alegra

Por su lado, el alcalde de Trujillo, “festejó” la renuncia y declaró a través de Exitosa, que espera que el cargo lo asuma una persona capacitada.





“Festejo la renuncia del señor Guillen, no está capacitado para ejercer el cargo, además no puede ser que exista desinterés del presidente Castillo en este tema tan sensible y se registren cambios constates en el cargo ministerial. Ya son varios ministros que pasan sin pena ni gloria en el Interior y lo único que provoca es agravar la crisis del sector. Necesitamos que el presidente de la República ponga orden, de una vez por todas este sector, y se declare el estado de emergencia en Trujillo”, dijo el burgomaestre.

Gobernador se preocupa

Por su parte, el gobernador regional Manuel Llempén deploró que el ministro del Interior Avelino Guillén esté dejando esa cartera, a la que habría renunciado por no recibir el respaldo del presidente de la República Pedro Castillo a su propuesta de cambios en el alto mando policial, en contraposición a lo que había planteado el comandante general de la PNP.

“Indudablemente, un cambio de ministro afectará las gestiones hechas para lograr intervenciones integrales y eficaces que ayuden a la recuperación de la tranquilidad en las calles de nuestra región. Se podría truncar todo lo avanzado”, manifestó.

Emergencia en peligro

El gobernador, teme que la declaratoria de emergencia para Trujillo, se frustre.

“Esperemos que de ocurrir el cambio de ministro no se afecte la declaratoria de la emergencia por inseguridad ciudadana para La Libertad, como ocurrió con Lima y Callao”, señaló, precisando que en el caso de La Libertad, se retrasó debido a que faltaba un informe legal de la PNP, esperándose que el próximo miércoles se aprobara en Consejo de Ministros.

