Alcalde de Ventanilla denuncia que cifra del desastre sería mayor: “Es un derrame de mentiras de Repsol”

El alcalde de Ventanilla, Pedro Spadaro, cuestionó este martes a la empresa Repsol por brindar información inexacta sobre el derrame de petróleo ocurrido en la costa peruana el pasado sábado 15 de enero.





“Esto ha sido un derrame de mentiras de la empresa Repsol desde el primer día. Recordemos que primero dijeron que el derrame era pequeño y del tamaño de un jardín. Luego dijeron que se les habían escapado 6 mil barriles y ahora hablan de 10 mil. Evidentemente no les creemos absolutamente nada a la empresa“, dijo en entrevista para Exitosa.

También puedes leer: Repsol califica de “desproporcionada e irrazonable” la paralización de sus actividades





El burgomaestre indicó que, desde la municipalidad, se encuentran evaluando junto a un grupo de expertos la cifra real de petróleo derramado en el mar de Ventanilla. “Creemos que el derrame es mucho más de lo que se está señalando. Esperamos que las investigaciones puedan arrojar el número final“, sostuvo.

El alcalde también se pronunció sobre la última medida que tomó el Ministerio del Ambiente (Minam), que ordena paralizar la carga y descarga de hidrocarburos en el mar por parte de Repsol.

“Estoy de acuerdo que no se puede dejar de lado el tema del abastecimiento del combustible. La forma de decir del Gobierno es una forma de pararlos, es la única forma, lamentablemente. (Repsol) no ha querido colaborar desde el primer día, no han querido dar el plan de contingencia, hasta ahora no lo sabemos“, sostuvo.

En otro momento, Spadaro lamentó la situación actual de las playas a más 15 de días de ocurrido el derrame de petróleo.

“No se nota un trabajo en el mar. Es decir, de recuperación del propio mar, lo que ocasiona que el litoral se vuelva a ensuciar porque la propia marea saca todo lo que tiene (de petróleo)”, sostuvo.

Nuevos datos

Este último viernes, el Ministerio del Ambiente, a través del viceministro Alfredo Mamani, informó que el petróleo derramado en el mar por la empresa Repsol equivale a 11 900 barriles y no 6 mil como se estimó inicialmente.

Como se recuerda, la empresa española había comunicado hace dos semanas que se había “logrado contener el incidente”, y que solamente se habían derramado 7 galones de petróleo.

Sin embargo, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó posteriormente que esta cifra era mayor y que ascendía a 6 mil barriles.

También te puede interesar: Alva: “Es preocupante que el derrame de petróleo de Repsol no tenga soluciones concretas”

Más noticias en Exitosa: