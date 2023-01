Cesar Arturo Fernández exalcalde del Distrito de Moche y creador de los huacos eróticos, presentó a los quince regidores que conformaran el Concejo Provincial y juramento como alcalde de la Provincia de Trujillo.

La ceremonia inició a las nueve de la mañana en la Catedral de Trujillo donde se realizó la misa lugar donde llegó acompañado de sus familiares, regidores y militancia.

Acabada la misa brindó declaraciones a los medios en donde indicó el compromiso que tiene por la ciudad de Trujillo y de los próximos cambios que desarrollar.

“No es posible ver a la hermosa ciudad de Trujillo con las pistas llenas de huecos, con basura, esto es producto de la corrupta gestión que acaba de salir, por eso que trabajaremos para dar un cambio total sólo quiero que los ciudadanos confíen” señaló alcalde de Trujillo.

Posteriormente caballo por la plaza de armas de Trujillo saludando a sus simpatizantes y los ciudadanos quienes se encontraban presentes en la plaza mayor de Trujillo, para dirigirse a pie hasta el Teatro Municipal.

Te puede interesar esto: Trujillo: 59 patrulleros adquiridos por municipalidad siguen sin placas y sin SOAT

Polígrafo municipal

En un teatro abarrotado, Arturo Fernández presentó a sus quince regidores de su gestión y su juramentación como alcalde de Trujillo, además anunció que los funcionarios de confianza de su gestión par asaran la pruebe del polígrafo, mencionando que, los funcionarios salientes de la anterior gestión pasarán una prueba de polígrafo para conocer los actos de corrupción que hayan cometido en la comuna trujillana.

“Para todos los que asumirán cargo en mi gestión y, para trabajar en la municipalidad de Trujillo, pasarán la prueba del polígrafo y los resultados se adjuntarán en los expedientes de los que hacen denuncias al Poder Judicial buscando ‘estabilidad laboral’. Yo daré el ejemplo y seré el primero en pasar la prueba, mis regidores y gerentes también lo harán”, declaró el nuevo burgomaestre de Trujillo.

No quiere al general

Arturo Fernández, se mantuvo firme en su solicitud del jefe de la Policía nacional de La Libertad, a pesar que el general Augusto Ríos Tiravanti, fue ratificado en el cargo.

“Ahora como alcalde de Trujillo conocerán que yo he venido a trabajar, me basó en hechos y no en palabras, solo quiero decir tengan fe ciudadanos que transformare a la ciudad de Trujillo así como lo hice con Moche y voy a empezar por las cabezas, al general de la III Macro Región Policial La Libertad Augusto Ríos Tiravanti debe retirarse del cargo como es posible que no haga nada con las grúas que se llevan los carros de los buenos ciudadanos eso no pasará con Arturo Fernández “, advirtió.

Más noticas en Exitosa