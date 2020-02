Alcalde de Punta Negra cae por red de tráfico de tierras

Por: Giancarlo Andía.

Por segunda vez en un año y medio, Punta Negra se vuelve a quedar sin alcalde. El actual burgomaestre, José Delgado Heredia, fue detenido ayer tras ser sindicado como cabecilla de ‘La Jauría del Sur’, organización criminal dedicada al tráfico de terrenos. Otros intervenidos fueron el exjefe de la Región Policial Sur 3 y el excomisario del distrito.

Durante la madrugada, agentes de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor) y personal del Ministerio Público llegaron a la vivienda de José Delgado, alias ‘Lobo’, en la urbanización Costa Azul. El alcalde se encontraba en el segundo piso del inmueble que ocupaba junto a su hija y esposa.

Gerentes municipales

La fiscal de la Fiscalía Provincial Anticorrupción de Lima Sur, Lupe Dextre López, informó a diario Exitosa que identificaron a 12 integrantes de la red –11 detenidos–, entre ellos funcionarios del municipio. “Creaban asociaciones de vivienda que invadían, lotizaban y vendían los espacios a los pobladores”, explicó.

Según la tesis fiscal, los trabajadores ediles entregaban la documentación necesaria para dar legalidad a las invasiones. Algunos intervenidos fueron Ricardo Pérez Castro (53), gerente de Administración Financiera; Leia Rojas Reátegui (31), gerenta de Fiscalización y Filiberto Campos Huamán (53), gerente de Desarrollo Económico.

Coronel y comisario

Quien fuera jefe de la División Policial Sur 3 hasta el año pasado, coronel PNP Fernando Suclupe Olivos (53), y el excomisario de Punta Negra, mayor PNP Raúl Portella Falcón (49), también estarían involucrados. “Existen audios y material que los incriminan. El papel de ellos sería garantizar que los miembros de la organización no sean detenidos”, dijo Dextre.

El fiscal superior coordinador del Subsistema Anticorrupción, Omar Tello, develó que ambos agentes incluso apoyaban en las invasiones. Y es que las ‘asociaciones’ invadían terrenos en agravio de terceros o del Estado, y cuando los afectados querían recuperarlos, “venían los policías a aplacar esa intención”, anotó.

Dinero en oficina

Otro de los espacios intervenidos fue la Municipalidad de Punta Negra. Precisamente, en la oficina del alcalde las autoridades hallaron la suma de 45 mil dólares y 20 mil soles en efectivo. El burgomaestre José Delgado deberá aclarar la procedencia del dinero y qué hacía en su despacho.

La investigación, que inició en abril de 2019, permitió recopilar escuchas y videos de los integrantes de la organización. Se supo que serán denunciados por tráfico de terrenos, peculado, entre otros. “Tenemos escuchas legales donde participan el alcalde con el comisario”, comentó la fiscal Dextre.

Los fiscales tienen el plazo de 10 días para realizar las diligencias que corresponden. El operativo contó con la participación de 40 fiscales y 150 efectivos policiales, e incluyó el allanamiento de 25 inmuebles ubicados en Punta Negra, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, San Miguel, San Juan de Lurigancho y Callao.

TRABAJADORES FANTASMAS

El fiscal superior coordinador del Subsistema Anticorrupción, Omar Tello, informó que el alcalde y los funcionarios también estarían vinculados a otros ilícitos cometidos en el municipio. Se trata de compras ficticias, actos de malversación de fondos, colusión y servicios fantasmas. “Contrataban a familiares pese a que no prestaban servicios en la comuna, se generaban hasta los recibos de pago correspondientes. También existen bienes que no fueron ingresados y compras ilícitas que no ocurrieron”, indicó.