Alcalde de Puente Piedra pide a Rafael López Aliaga cumplir su palabra y anular peajes en Lima

En entrevista con Exitosa, el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, pidió este jueves al burgomaestre de Lima, Rafael López Aliaga, cumplir su palabra y anular los peajes en Lima. Como se recuerda, en ese distrito existe un peaje en Chillón, ubicado en la Panamericana Norte.

Desde el paradero Sauces en Puente Piedra, acompañado del alcalde de Comas, Ulises Villegas, y regidores de su comuna, Espinoza dijo estar bastante preocupado al igual que sus vecinos por el cambio de postura de López Aliaga, quien afirmó que su gestión renegociará los contratos de concesión que permitieron la instalación de peajes en la capital.

“López Aliaga ha estado muchas veces en Puente Piedra, conversó con los vecinos y ellos le dieron su voto a partir de que él propuso la nulidad del contrato de los peajes. La había estudiado con su equipo técnico y nos llama mucho la atención que ahora, a partir de una pregunta que ustedes le hicieron, haya cambiado su postura. Ya no sabemos en qué creer”, declaró en nuestro medio.

“Los vecinos de Puente Piedra están preocupados, el peaje acá para nosotros significa una historia muy negativa […]. Entonces, insistiremos en que el alcalde de Lima cumpla su palabra”, agregó.

Si bien es cierto el contrato de los peajes contempla modificaciones, tales como rutas alternas o una reducción del costo del mismo, el alcalde de Puente Piedra señaló que, de la misma forma, también se podría aplicar la cláusula de nulidad. Por ello, precisó, no dejarán de insistir en la eliminación de las casetas de cobro en Chillón.

“Tenemos que decirle a la población que los políticos, cuando están en campaña, ofrecen algo que sí es posible ejecutar”, precisó. Indicó que López Aliaga posee mucha experiencia en el mundo financiero. Bajo esa premisa, no le parece que haya hecho una propuesta sin haberla analizado previamente. “Así que eso es lo que vamos a exigir”, manifestó.

En otro momento, informó que las municipalidades de Puente Piedra y Comas formaron ayer una comisión para emitir un pronunciamiento más génico de los aspectos técnicos del contrato de peaje en Chillón.

Sin embargo, Espinoza espera que el líder de Renovación Popular los convoque al diálogo para conocer la postura oficial de la Municipalidad Metropolitana de Lima. En caso contrario, advirtió que continuarán las protestas en torno a este tema.

“Ya le envíe un mensaje ayer, y hoy en la mañana. Le he pedido a López Aliaga que nos podamos reunir, espero que me conteste en las próximas horas. Caso contrario, tendremos que ir a Lima porque esto no se puede quedar así”, puntualizó en Exitosa.

