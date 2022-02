Alcalde de Puente Piedra: “No creo que dar armas a Serenazgo acabe con la inseguridad ciudadana”

El alcalde de Puente Piedra y presidente de la mancomunidad de Lima Norte, Rennán Espinoza, consideró que otorgar armas no letales al personal de Serenazgo no es la vía más adecuada para acabar con el problema de la inseguridad ciudadana en la ciudad de Lima.





“Si no empezamos desde el fondo para crear políticas públicas, para el buen uso del tiempo libre de niños y jóvenes, así tengamos armas para el serenazgo, no vamos a solucionar el problema. No creo que con dotar de armas a Serenazgo vayamos a solucionar el problema de la inseguridad ciudadana“, dijo en Exitosa.

El burgomaestre detalló que, durante una reunión con otros alcaldes de la ciudad, se debatió la propuesta impulsada por el premier Aníbal Torres. Indicó que una parte de los alcaldes coincidió en que si se llegara a aplicar la medida, los serenos deben pasar por una capacitación dictada por la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Como mancomunidad tenemos posiciones contrarias con respecto al uso de armas no letales. El que tiene que usar armas es la Policía Nacional y para poder alcanzar, en al algún momento, que serenazgo utilice armas, se requiere una preparación y profesionalización de serenazgo“, señaló.

En otro momento, Espinoza se mostró a favor de una eventual aprobación en el Consejo de Ministros sobre el patrullaje de las Fuerzas Armadas. No obstante, consideró que esta no debe ser una medida permanente.

“Que las Fuerzas Armadas puedan ayudar y sostener los espacios recuperados que antes estaban invadidos por la inseguridad y el desorden, yo creo que va a ayudar a sostenerlo. Claramente, no puede ser una estrategia permanente. Que las Fuerzas Armadas ayuden a la PNP es un gran paso“, sostuvo.

Iniciativa

La Municipalidad de Comas presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que plantea el uso de armas no letales de última tecnología para el personal de Serenazgo.

La iniciativa legislativa, que lleva la firma del alcalde de Comas, Raúl Díaz Pérez, propone la modificación del artículo 7 de la Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, indicando que es obligación de dicho personal el uso del uniforme y armas no letales durante el ejercicio de sus funciones.

