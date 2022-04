Alcalde de Moche rechazó reconocimiento del presidente Castillo: “No me voy a prestar para ese tipo de circos políticos”

En entrevista con Exitosa, el alcalde de Moche, César Arturo Fernández Bazán, dijo este martes que rechazó el reconocimiento a su gestión municipal del presidente Pedro Castillo al considerar que la ceremonia donde se premió a varios burgomaestres de todo el país fue un “circo político”.

“Yo le entregué el premio y él pensaba que yo quería tomarme una foto con él, no era así. Yo le entregué el premio, y le dije: señor, ese premio, se lo devuelvo porque Moche no está para premios, sino para ejecución y acción y usted debería hacer lo mismo, así que tome su premio para usted que no me voy a prestar para este tipo de circos políticos”, declaró en nuestro medio.

Manifestó que esperaba que, aparte de la entrega de cuadros honoríficos, en el evento se discutiera la problemática, el presupuesto y las propuestas para impulsar el desarrollo a través de los gobiernos locales. Sin embargo, indicó que esto nunca sucedió.

“Para empezar, yo pensaba que íbamos a tener un reconocimiento pero más que todo conversar de la problemática y la propuesta, ellos [alcaldes] no conocen la realidad, no saben que ha aumentado la tuberculosis, la anemia. Este señor [Castillo] no conoce lo que es el Midis. No [pensaba que fuera] esta ceremonia, con esta parafernalia, ha salido la banda”, comentó.

Fernández Bazán precisó que el reconocimiento que obtuvo, y el que devolvió finalmente a las manos del propio mandatario, fue por haber cumplido con la meta del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) de entregar alimentos a la población más vulnerable de su jurisdicción.

“Son tonterías porque la realidad es otra, no tenemos comedores populares para los verdaderos niños. No tenemos uno de calidad”, acotó.

En otro momento, el alcalde de Moche lanzó severas críticas al jefe de Estado, conminándole a renunciar al cargo porque “es un sindicalista que no está preparado, no tiene personalidad ni discurso, y menos sabe lo que es un Gobierno Nacional”.

“Este señor Pedro Castillo no tiene idea de lo que es ser un presidente. ¿Usted cree que en tres años y tres meses, yo he hecho una reunión así, con los alcaldes de los centros poblados, entregando a los reconocimentos, cuando el señor no ha hecho nada? No, eso es un para un país bananero y ya nos estamos convirtiendo en eso“, puntualizó en Exitosa.

