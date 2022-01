Alcalde de Moche confirmó que en 15 días se inaugurará una nueva réplica del huaco erótico

Luego que la réplica del “huaco erótico” de Moche fuera incendiado la madrugada del domingo, el alcalde de dicha ciudad trujillana, César Arturo Gutiérrez, aseguró que en máximo 15 días se inaugurará una nueva estatua.





En diálogo con el programa Exitosa te escucha, el burgomaestre precisó que el ataque fue perpetrado por presuntos integrantes de Alianza para el Progreso (APP) y el Partido Aprista (APRA). En ese sentido, pidió al Ministerio del Interior resguardar el lugar donde se erigirá la nueva réplica del también conocido como “huaco de la fertilidad”.





“[El huaco erótico] ha tenido un éxito nacional y también internacional. (Es bueno) que una pequeña ciudad haya generado tanto turismo que ni siquiera el Gobierno Central le ha llamado la atención, ya que estamos de espaldas al Ministerio de Cultura (…) Ahora que estos delincuentes han dañado el huaco de la fertilidad, los ciudadanos y otros empresarios de Moche ya se habían unido para hacer ocho o diez huacos más de esa temática (…) Ahora, con esta desgracia, los ciudadanos están aportando para que en 10 días o 15 a más tardar tengamos el huaco en el mismo lugar”, declaró.

Asimismo, Gutiérrez pidió al ministro del Interior, Avelino Guillén, investigar los hechos y dar con los responsables del ataque, y consideró estos actos como “sicariato político”.

“Lamento este acto terrorista, y lamento que el ministro Guillén no se haya preocupado por el tema a pesar que le haya enviado a la carta al Ejecutivo […] Estoy pidiendo al ministro del Interior, que hasta el momento no se ha pronunciado, no sé si porque es un acto normal que dos personas apunten al sereno de los artesanos que cuidaban los quioscos, lo reduzcan y tiren una bomba molotov y prendan el huaco” manifestó el alcalde de Moche.

