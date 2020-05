El alcalde del distrito de La Victoria, George Forsyth, se manifestó sobre la realización de pruebas rápidas en el Mercado de Frutas, que dio como resultado que el 79% del total de personas muestreadas estén infectadas por COVID-19.

El burgomaestre sostuvo que proyectaban un resultado negativo, pero no en gran escala, afirmando que el porcentaje ha sido más desalentador de lo que habían contemplado. “Tenemos que volver a analizar las medidas que hemos tomado en el mercado”, mencionó Forsyth en el programa “La Verdad en Exitosa” conducido por Fátima Aguilar.

Asimismo mencionó que, el 12 de marzo, la Municipalidad de La Victoria solicitó la realización de pruebas moleculares a sus trabajadores ediles, pero hasta la fecha no han recibido respuesta.

“Aún no han hecho pruebas en la Municipalidad. Sobre el virus, no sé si lo tenga o no, no sé si lo pasé, pero si ha sido difícil encontrar pruebas para mi personal, imagínate tramitar para los distintos mercados”, puntualizó.

Cabe destacar que George Forsyth anunció que este viernes se aprobará una ordenanza municipal que establecerá el aforo máximo para los centros de abastos de su jurisdicción.

