¿Alberto Rodríguez se fue a Alianza Lima por menos dinero del que le ofrecía la ‘U’?

Sin duda alguna, el traspaso de Alberto Rodríguez de Universitario de Deportes a Alianza Lima fue uno de los más comentados de los últimos años. Como se recuerda, el nuevo entrenador merengue, Gregorio Pérez, le comunicó al ‘Mudo’ que quería contar con él, no obstante, el experimentado defensor decidió culminar su etapa en ATE y firmar por Alianza Lima.

Si bien, hubo una polémica por un presunto contrato -con algunas cláusulas- que habrían incomodado al ‘Mudo’, recientemente se conoció que Rodríguez habría decidido dejar Universitario, no por el tema económico, sino por la oportunidad de jugar la Copa Libertadores.

“Alberto vino a Alianza Lima hasta por menos dinero de lo que le ofrecía Universitario. A él le ilusionó jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores, porque significa mayor exposición; en cambio, la ‘U’ estará en la fase 1. Además, el futbolista quiere regresar a la Selección Peruana, porque Gareca solo le pide continuidad”, comentó una fuente del club de La Victoria, al diario Depor.

Bengoechea entusiasmado con Rodríguez

Muy al tanto de que en ocasiones las lesiones no dejan ver al mejor Alberto Rodríguez, el estratega de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, aseveró: “Conozco a Alberto desde 2010, es uno de los mejores zagueros de América, para mi gusto. Con eso, no hago ningún descubrimiento. Considero que lo conozco muy bien y viene a Alianza sabiendo de los partidos que tiene que jugar. No lo queremos para que juegue durante todo el año. Los partidos importantes, tiene que estar siempre dentro de la cancha”.