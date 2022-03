Alberto Fujimori no es inocente ni culpable, dice abogado que presentó recurso para liberar al expresidente

En entrevista para Exitosa, el abogado Gregorio Parco Alarcón consideró que el exmandatario Alberto Fujimori “no es inocente ni culpable” de los delitos que se le atribuyen, pese a que él mismo interpuso el recurso de hábeas corpus a favor del expresidente, que ahora lo dejará en libertad.

“[¿Fujimori no es inocente, no?] Para mí Fujimori no es inocente ni culpable porque él es el autor intelectual, no material [de los crímenes]. Como Gobierno, tuvo que hacer función. De repente, podría estar preso por corrupción de funcionarios, eso es distinto”, dijo en diálogo con Manuel Rosas.

Cabe precisar que Alberto Fujimori cumplía una sentencia de 25 años de prisión en la cárcel del fundo Barbadillo. Esto luego que fuera sentenciado por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), a manos del grupo Colina.

No obstante, Parco Alarcón señaló que su recurso para liberar a Fujimori “está bien ganado” porque no se basó en librar de culpa al expresidente, sino en que un juez penal no tenía la facultad para haber anulado en el 2018 el indulto otorgado por el exmandatario Pedro Pablo Kuzcynski en Navidad del 2017.

“Este juicio está bien ganado, limpiamente ganado. El escrito no decía que él [Alberto Fujimori] era anciano ni nada, la petición era clara: un juez penal es incompetente para declarar nula una resolución suprema, un juez penal no puede declarar nula una ley“, explicó.

El letrado aseguró también que no tiene vínculos con el fujimorismo y que su acción presentada no tiene fines políticos.

“En este caso era una oportunidad de sacar una jurisprudencia nacional o internacional, ese era el proyecto. No ganar dinero, sino ganar un proyecto nacional. [¿Usted es fujimorista?] Bueno, yo tengo simpatía por Alberto, pero no por Keiko“, agregó.

Mencionó además que, con este proyecto ganado, busca impulsar su carrera como abogado. Asimismo, detalló que no cobrará por el recurso presentado.

“No conozco a Keiko ni a Kenji Fujimori. Voy a saludar al ingeniero [Alberto Fujimori] nada más, pero no a cobrarle. Es un tema muy particular. No creo que le vaya a pedir nada [de dinero], el trabajo ya está hecho y cumplido; lo que yo gano es prestigio nacional. Este tema va a ser debate en las universidades a nivel internacional y nacional“, aseveró.

Asimismo, Parco Alarcón resaltó que no conoce a César Nakazaki, defensa del expresidente Fujimori, y que este no participó en la presentación del recurso.

“Nakazaki no ha puesto ninguna firma y no tiene ningún documento de prueba en esta demanda“, sostuvo.

El abogado iqueño precisó que el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional solo se sustentó en cinco hojas y que ahora crea un precedente para futuros casos. “Nakazaki ha hecho una demanda de más de 400 hojas, pero no procedió“, remarcó.

Indulto a Alberto Fujimori

El Tribunal Constitucional de Perú acordó restablecer el indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori en 2017, por lo que deberá ser puesto en libertad.

Cabe precisar que, el pasado 24 de diciembre de 2017, el entonces jefe de Estado, Pedro Pablo Kuzcynski, otorgó el indulto a Fujimori por razones humanitarias. Sin embargo, esta decisión había sido anulada por la Corte Suprema en el 2018.

Por su parte, el viceministro de Justicia de Perú, Juan Carrasco Millones, señaló que desde el Ejecutivo están coordinando acciones a tomar con el fin de anular el fallo del Tribunal Constitucional.

