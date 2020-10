Alarcón: “La vacancia presidencial no es una persecución política”

Edgar Alarcón, Presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, afirmó que la moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra, promovida por la bancada Unión por el Perú, no es parte de una persecución política.



El Parlamentario fue cuestionado por los motivos que rigen la moción de vacancia, para lo cual señaló lo siguiente:

“La intención de nosotros no es sacar al presidente, no hay una persecución contra él, queremos que vaya al Congreso a explicar y a sustentar todas estas denuncias que están apareciendo en estas semanas, si al final de esta explicación nosotros nos sentimos satisfechos, al final no prospera la vacancia“, indicó Alarcón.

El Presidente de la Comisión de Fiscalización, indicó que el Congreso busca la tranquilidad de los poderes y la población, así como asegurar un proceso electoral transparente y la selección de un nuevo presidente que no tenga ninguna acusación ni investigación.

Por otro lado, Alarcón señaló que “Si se demuestra que estos hechos denunciados son verdaderos, ¿Podríamos seguir manteniendo al mandatario que maneje el país con estos ilícitos que están apareciendo semana a semana? Yo creo que no (…) Estamos a poco de un proceso electoral que se dará en las mejores condiciones y con un presidente que no esté en problemas de este tipo”.

Como se recuerda la moción de vacancia presidencial fue propuesta por la bancada de Unión por el Perú, con la finalidad de remover al Presidente de la República por una serie de acusaciones que han surgido en los últimos meses en su contra.

