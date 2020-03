Hernani: “Al gobierno y a Morán no les interesa combatir inseguridad”

El exministro del Interior, Remigio Hernani, afirmó que al actual gobierno y al titular del Mininter, Carlos Morán, no les interesa combatir la inseguridad ciudadana y es por eso que día a día se sigue incrementando el sicariato, asaltos y secuestros al paso.

“El ministro Morán no tiene interés en combatir la inseguridad ciudadana. Su única preocupación es conservar su puesto al igual que la tira de inútiles que lo rodean, pero no combatir la delincuencia y el crimen. Eso no lo digo solo yo, sino las encuestas día a día. Hay más sicariato y asaltos, pero solo está enfocado en cuidar al actual régimen”, señaló a diario Exitosa.

Asimismo, aseguró que Morán es el brazo de inteligencia del gobierno para enfrentar a los rivales políticos.

“Morán es un campeón en chuponeo (interceptación telefónica) y ha ascendido a general a otro chuponeador. Ya en algún momento tendrá que responder a la justicia. (…) El gobierno está enfocado en otras cosas como el caso Odebrecht y Kuntur Wasi. Esa es la gran desgracia del Perú, lamentablemente”, remarcó Hernani.

En otro momento, el también general PNP en retiro señaló que a pesar de que se reasignarán 2,459 policías a patrullar las calles no solucionarán la problemática del crimen y la delincuencia, debido a que tiene que haber dos tipos de policías como en todo país civilizado.

“No hay un plan. La solución es que haya dos tipos de policías: una de investigación criminal y otra de prevención como en cualquier país civilizado del mundo. Aquí lo que hay es un grupito de investigación criminal y el resto de prevención. La mayor parte no sabe leer ni escribir, es personal improvisado, gente nueva mal formada. El país necesita dos policías autónomas con el mismo presupuesto. Eso lo saben los que conocen el tema, no los ignorantes”, afirmó.

Para Remigio Hernani, el no contar con dos tipos de policías hasta la fecha que –según él– tendrían mejores resultados en la lucha de la inseguridad ciudadana se debe a “la desidia de los gobiernos de turno, ministros del Interior improvisados y comandantes de la Policía Nacional que no han hecho nada”.