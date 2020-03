Aíslan a pasajeros peruanos que llegaron de México

La pesadilla no termina. Un total de 230 peruanos que ayer llegaron desde México en tres vuelos humanitarios al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, fueron impedidos de salir de dicho recinto porque las autoridades arequipeñas temen que sean portadores del coronavirus Covid-19. Entre los 230 pasajeros (23 arequipeños) habían personas embarazas, bebés, ancianos y otras personas vulnerables que desde el día martes no pudieron regresar al Perú por el estado de emergencia que dispuso el Gobierno para evitar la propagación del virus que ya cobró cuatro vidas en el Perú.

Estás personas, en comunicación con Exitosa mostraron su malestar porque desde el jueves no probaron alimentos a fin de no perder su asiento para ser repatriados. El vuelo salió de México ayer a las una de la madrugada y aterrizó a suelo arequipeño a las 16 horas. Ellos intentaron salir a comprar alimentos, pero las autoridades se lo impidieron. “Estamos como si fuéramos leprosos, en México nos han tratado mucho mejor, parece que no fuéramos peruanos, nos han dicho que nosotros hemos llegado sin coordinación (…) Nos tienen aislados porque piensan que vamos a dañar. ¡No somos leprosos, somos humanos!”, exclamó Itala Guibovich, una pasajera que no podía dar de comer a sus mellizas de 18 meses ni a su esposo con diagnóstico de diabetes.

Los pasajeros de los tres vuelos del país asteca fueron aislados en tres ambientes diferentes, de acuerdo al número de avión, y fueron evaluados por personal de salud; sin embargo, nadie les daba razón sobre su futuro. Horas antes, el gobernador regional Elmer Cáceres Llica escribió en su Facebook. “No ingresarán a Arequipa. Generales hagan cumplir la ley”.

Cierran vías Precisamente, ayer en la tarde el gobernador dispuso que camiones cisternas se estacionen en el ingreso y salida al aeropuerto para impedir que 12 buses de Cusco con 400 turistas mexicanos aborden los tres aviones y retornen a su país. Ante tal situación, la Defensoría del Pueblo, a través de su cuenta Twitter, advirtió: “Gobernador Regional de Arequipa carece de facultades para impedir tránsito de ciudadanos mexicanos hacia el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón. Bloquear vías con bienes públicos constituye un delito”. Minutos después llegaron efectivo de la Policía y el fiscal Gino Valdivia y despejaron la vía.