Agustín Lozano dijo sentirse dolido con Ricardo Gareca por no incluirlo en sus agradecimientos

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, dijo sentido dolido luego que el exentrenador de la Selección, Ricardo Gareca, no lo incluyera en sus agradecimientos, como sí lo hizo con su antecesor, Edwin Oviedo, y exdirector deportivo Juan Carlos Oblitas.

“Solo él puede dar una explicación al respecto. Estoy plenamente convencido que, con más tranquilidad, seguro verá las cosas distintas. No te puedo negar tampoco (que dolió). No te puedo decir que no. Lamentablemente, las cosas se dieron así. Por supuesto (dolió), soy un ser humano, como a cualquiera le puede doler, pero tampoco para molestarme o para incomodarme“, declaró a Canal N.

A pesar de este desencuentro, Lozano afirmó solo tener palabras de agradecimiento con el ‘Tigre’. “Solo tengo palabras de gratitud, de agradecimiento, tanto para él como su comando técnico“, manifestó.

Por otro lado, Lozano indicó que, aunque es titular de la FPF, desconoce el contrato que suscribió Gareca para dirigir la escuadra nacional. Sin embargo, sostuvo que “naturalmente, después de los informes recibidos” tomó conocimiento de las razones que llevaron al entrega argentino a desistir de continuar al frente de la ‘Bicolor, que, según afirmó, no las puede revelar.

En otro momento, el máximo dirigente del fútbol peruano hizo énfasis en que desde la FPF jamás se filtró a la prensa algo relacionado con el contrato de Gareca ni una información de una reducción del 40% del salario.“Jamás, nunca hemos revelado esa información”, puntualizó.

