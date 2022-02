Aguirre: “Mal haría el gobierno en dar una medida general, porque hay que analizar región por región”

En diálogo con Exitosa Te Escucha, el Decano del Consejo Regional de Lima del Colegio Médico del Perú, Ildauro Aguirre, se mostró en contra de la propuesta del ministro Hernán Condori sobre ampliar los aforos al 100% en lugares abiertos y cerrados, pues considera que el país todavía no está preparado para volver a la “normalidad”.





“Una evaluación importante tiene que ser con respecto al proceso de vacunación, nosotros sabemos que con segunda dosis al 80% estamos en cobertura y con la dosis de refuerzo no llegamos el 30%, entonces el proceso de vacunación no es tan acelerado como nosotros esperaríamos. Y si hablamos de niños, solo un 30% de 5 a 11 años se han puesto la primera dosis”, indicó el galeno ante la posibilidad de que se apruebe la ampliación de aforo en ambientes públicos.

Asimismo, indicó los puntos que considera, deben evaluarse antes de pensar en eliminar la reducción de aforos. “La vacunación es lo que tiene que analizar, no solo la vacunación sino también el porcentaje de ocupación de camas, mal haría el gobierno en dar una medida general, porque hay que analizar región por región. Por ejemplo, Lima, Ica, Tumbes tienen una cobertura de vacunación cerca al 90%, pero si usted analiza Puno Amazonas, Madre de Dios, no llega ni al 70% y hablando de niños estos departamentos tienen coberturas bastante bajas, Puno tiene una cobertura del 12 o 14 %

Sobre el retiro de mascarillas

En el trascurso de la entrevista el también neumólogo manifestó su postura frente al retiro de mascarillas como se viene dando en países como Reino Unido.

“Es entendible que al aire libre y rodeados de personas que uno sabe que están vacunadas, no se usen las mascariilas, pero no se puede dar una directiva para el no uso de las mismas, ya que esta variante es sumamente contagiosa. Aún no podemos liberar el uso de mascarillas, mantengamos eso y aceleremos la vacunación”, concluyó.

