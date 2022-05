Agricultores de Junín pedirán “que se vayan todos” en caso el Gobierno no cumpla compromisos

En entrevista para Exitosa, Angel Misayauri, presidente del Frente de Defensa Productores Agropecuarios en la Región Junín, anunció que solicitarán el adelanto de elecciones generales en caso el Gobierno de Pedro Castillo no cumpla con los plazos para ejecutar los acuerdos que se firmaron en el último paro.

“Si no se llega [a cumplir los compromisos], pediremos que el Ejecutivo y el Legislativo se retiren bajo nuevas elecciones generales por incapacidad. Si hay una resolución ministerial que no respetan, ¿entonces de qué estamos hablando?”, dijo en diálogo con Manuel Rosas.

Misayauri explicó que los agricultores prevén reunirse con autoridades del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú (Minagri) en el mes de junio para ver el tema de la reducción del precio en los fertilizantes, a fin de iniciar con sus campañas de siembra en el mes de julio.

No obstante, mencionó que si no se llega a una solución en esa fecha, pedirán la salida del ministro Óscar Zea y “que se vayan todos” por no cumplir con lo prometido.

“El Minagri ha mencionado que no aseguran que los fertilizantes puedan llegar en los 90 días como así se quedó tras el paro agrario (que se desarrolló en el mes de abril en Huancayo)”, precisó.

Los trabajadores del agro señalaron que si el Gobierno no brinda una solución, su trabajo se verá afectado y deberán adquirir las bolsas de fertilizantes al precio regular, con lo cual podrían subir los precios del producto final en los mercados.

“La campaña de siembra empieza en julio, para salvar nuestra campaña vamos a tener que comprar a precio regular de mercado. Pero ya no será la cantidad normal que sembramos, sino de acuerdo a lo que alcance el bolsillo. Va a haber un desabastecimiento y se van a elevar los productos para el próximo año“, advirtió.

