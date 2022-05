Agricultores advierten que producción de papa se reducirá en 10 %

En diálogo con Exitosa, Freddy García Medina, presidente de Productores de Papa de Junín, advirtió que la producción de papa se podría reducir en 10 % debido a la falta de fertilizantes y agroquímicos.

“Como los fertilizantes ya se están agotando, al igual que los agroquímicos, va a haber una reducción del 10 por ciento de producción de papa. Los más afectados son los consumidores y las personas que día a día trabajan para comprar sus alimentos”, dijo en comunicación con Nicolás Lúcar.

Los productores de tubérculos hicieron un llamado al Gobierno Central para que tomen medidas inmediatas, pues una reducción en la producción ocasionará que el precio del producto final suba de precio.

“Los más perjudicados van a ser los consumidores. El precio de la papa se podría elevar en un S/1.50. Hoy estamos vendiendo a 0.80 céntimos, pero estamos al tope. No estamos ganando ni perdiendo. Más no podemos pedir porque la gente tampoco puede pagar”, agregó.

Indicó también que las familias que se dedican a la agricultura probablemente abandonen el rubro porque “en los centros poblados, el precio de los fertilizantes es más alto“.

Fertilizantes

La semana pasada, el Consejo de Ministros aprobó el Decreto de Urgencia que autoriza al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) la adquisición en el mercado internacional de fertilizante nitrogenado (urea) por 348 millones 887,735 soles.

No obstante, García Medina consideró que el problema no es el dinero, sino la gestión. En ese sentido, criticó que el Gobierno haya colocado Javier Fernando Arce Alvarado como titular del Midagri, pese a que no registra experiencia en el sector.

“Es lamentable que hayan colocado a una persona inepta e ineficaz para dirigir un rubro importante. Estamos hablando de 33 millones de personas que se tienen que alimentar”, expresó.

“El presidente Pedro Castillo tiene que ponerse los pantalones, así como pusimos en el poder, estamos en capacidad de quitarle el poder y tomar un nuevo rumbo“, sostuvo.

