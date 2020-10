Agregan aviso de racismo en grandes clásicos como “Dumbo” o “El libro de la selva”

Disney anunció que grandes clásicos como “Dumbo” (1941), “Peter Pan” (1953) o “El libro de la selva” (1967) tendrán un aviso que advertirá que las cintas contienen “connotaciones racistas”.



“Este programa incluye representaciones negativas y/o un mal tratamiento de personas o culturas”, advierte la nueva etiqueta, que ya se proyecta 10 segundos antes de la reproducción de los filmes en la plataforma de Disney +.

Esta es la segunda vez que desde la compañía hacen algo al respecto frente a las críticas de racismo en sus filmes, puesto que anteriormente existía una advertencia similar en las películas, solo que se incluía de una forma más discreta en las descripciones de las cintas con la advertencia de “representaciones culturales obsoletas”.

“Estos estereotipos estaban equivocados entonces y lo están ahora. En lugar de eliminar este contenido, queremos reconocer su impacto dañino, aprender de él y generar conversaciones para crear juntos un futuro más inclusivo”, añade la etiqueta.

La decisión de Disney por no editar las películas y advertir sobre su contenido no ha pasado desapercibida, pues ha sido imitada por HBO Max, que agregó una explicación del “contexto histórico” a “Gone With The Wing” (1939) luego de retirarla de su plataforma temporalmente.

Histórico problema

La problemática de connotaciones racistas de algunos clásicos es antigua y se remonta incluso a la propia fecha de sus lanzamientos.

La escena que genera polémica en el filme de “Dumbo”, es donde se incluye a un grupo de cuervos para representar a los afroamericanos y que están bajo el liderazgo del personaje ‘Jim Crow’, terminó despectivo que, antiguamente, se utilizaba en Estados Unidos para referirse a la población afroamericana.

Por su parte, tanto “Peter Pan” como “El libro de la Selva” han sido cuestionadas por la forma en como representan a los nativos americanos y “Los Aristogatos” por los estereotipos que muestran los gatos siameses sobre la población asiática.

