Agente de Lapadula sobre convocatoria a Selección Peruana: “¿Por qué no? Todo es posible”

El representante del delantero Gianluca Lapadula, Gianluca Libertazzi, se pronunció sobre la posible convocatoria del jugador del Lecce, de la Serie A, a la Selección Peruana, dejando las puertas abiertas a un posible llamado del técnico Ricardo Gareca. Con 30 años y mucho más maduro futbolísticamente el presente de Lapadula en una liga tan competitiva como la Italia es bueno y esto habría despertado el interés de la FPF.

“Por qué no (podría representar a Perú). Todo es posible en la vida”, aseguró el agente del delantero en entrevista con El Comercio. Eso sí, deberán esperar a que la Federación Peruana de Fútbol se ponga en contacto con él: “Hoy no es un problema, porque nadie nos llama”, señaló Gianluca Libertazzi.

FPF SE PRONUNCIA SOBRE SU POSIBLE CONVOCATORIA

A pesar de haber jugado por Italia en algunos amistosos, Lapadula aún es elegible por la Selección Peruana y sería una pieza importante de cara al inicio de las Eliminatorias y a la Copa América 2020. El Italia aseguran que el delantero ítaloperuano se encuentra nuevamente en el radar de la FPF, así lo aseguró el diario La Gazzetta dello Sport.

Finalmente, Antonio García Pye, gerente de la FPF, se pronunció sobre el tema: “Lapadula es un jugador no elegible porque no es peruano en este momento. Que pueda ser peruano, es otra cosa… La primera etapa no se ha cumplido, que es primero su deseo. La segunda es que haga la gestión para obtener su DNI”, declaró.

En este sentido, el representante de la FPF señaló que si Lapadula toma la decisión final, podría ser convocado: “una vez que lo obtenga (su DNI), tiene que hacer el trámite de renuncia a la Asociación Italiana. Eso requiere una serie de documentación para ser evaluada por la Comisión del Estatuto del Jugador y, una vez que se de eso, podría darse (su convocatoria)”.