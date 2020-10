Daniel Olivares, congresista del Partido Morado, dijo – a Exitosa – que su bancada apoyará el retiro de la AFP de hasta 4 UIT (S/17,200). “Nos parece un poco irresponsable (retirar todas las pensiones)”, dijo.



A partir de las 10 de la mañana, se iniciará hoy la sesión virtual del Pleno, en la cual se verán los dictámenes que permiten acceder al 100% de los aportes de la AFP. Además, se verá el de las 4 UIT (17,200 soles). Sobre el retiro del 100% hay un dictamen más que entrará a debate, aprobado en la comisión de Defensa del Consumidor.

“Nosotros no apoyamos el primer retiro. Si sentimos que debía hacerse de manera gradual. Miren lo que está pasando en Chile. Ahí aprobó el 10% de retiro, luego se discutió otro 10%. Estos debates me parecen saludables. Además, se está reformulando el sistema porque no está funcionando”, enfatizó.

En diálogo con Giovanna Díaz y Manuel Rosas, precisó que dicho sistema tampoco funciona en el país. Sin embargo, manifestó que el retiro total afectaría al Estado en el futuro.

“Retirar todas las pensiones en este momento para que nadie tenga pensión en 20 años. Y que el Estado tenga velar por esas personas, si nos parecen un poco irresponsable. Nuestro representante en la Comisión lo que ha hecho es apoyar la que tiene un tope (4 UIT)”, agregó.

◼ Presidentes

Con respecto a la propuesta de ley – que presentó su bancada – sobre – permanencia de presidentes y gobernadores regionales por seis meses tras culminar su mandato, Olivares la calificó de ‘un pequeño aire’ para la justicia.

“Casi ningún gobernador regional se ha salvado de cuestionamientos. Incluso de delitos probados. Vemos que nuestros presidentes también están teniendo problemas legales en su mayoría”, explicó.

El jefe de la propuesta concluir investigaciones que inician cuando dejan de ser autoridades. Por lo cual, consideró que es importante tener este plazo de permanencia en el Perú para que la fiscalía haga su trabajo.

“No nos vamos a encargar de la etapa judicial. No es nuestra chamba. Eso es de la Fiscalía y Poder Judicial. Este tiempo (6 meses) es suficiente para que dicten una medida de prisión preventiva o impedimento de salida del país. Es darle un pequeño aire para que no suceda que días antes de terminada la gestión, desaparezcan algunas autoridades”, dijo.