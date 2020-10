AFP | Grimaldo: “Si alguien pone su negocio, será más rentable que tener una AFP”

El Presidente de la Asociación De Exaportantes De AFP, Igor Grimaldo, en exclusiva para Exitosa señaló, que los expensionistas reclaman el uso de su capital social que tienen ahorrado y se refirió sobre el retiro del 100% de sus fondos, así lo indicó en la entrevista vía Skype.







“Esta propuesta ya tiene buen tiempo, desde el mes de marzo nos agarró la pandemia y nos vienen pasando, la verdad que hoy día pierde credibilidad ante nosotros”, señaló sobre el debate del retiro del 100% de los fondos de las AFP.

Te puede interesar: Más de 200 mil afiliados a las AFP solicitaron el retiro de sus fondos





Igor Grimaldo, precisó que se encuentra muy decepcionado por una parte de la clase política. Esto debido a que algunos congresistas no muestran voluntad para acelerar la ley que permite el retiro total de los aportes.

“Los grupos de poder, están mermelando a ciertos grupos parlamentarios, porque notablemente están en contra de devolver el 100% del capital a los peruanos, sobre todo aquellos que somos exaportantes que hemos entrado a la muerte laboral”, índicó en el programa Exitosa te Escucha.

También puedes leer: AFP cuestionó al Congreso por debate sobre retiro de fondos: “La forma como lo están haciendo no es la adecuada”

No obstante, aseguró que el Perú no tiene una posición definida sobre el retiro de los fondos y no sigue los lineamientos de países como Estado Unidos o Francia donde permiten el retiro de sus fondos para uso personal o comprar una primera vivienda.

Por ello aseguró que; “Las pensiones que nos dicen que ganaremos a futuro son de miseria, este sistema está corrupto por dentro porque se lleva nuestra rentabilidad, quiere decir que cualquier otra opción de mercado, es más rentable que la nuestra y si alguien pone su negocio será más rentable que tener un AFP”, señaló.

Más en Exitosa: