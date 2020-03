Advierten que Nadine puede irse del país tras pedido de prisión preventiva

El expresidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Marcos Ibazeta, consideró ayer que “hay peligro de fuga” de parte de Nadine Heredia, porque “ha habido mucho dinero en juego y con esa plata ella bien puede tratar de fugar y vivir en el extranjero”.

En diálogo con diario Exitosa, Ibazeta dijo que si la situación de Heredia era antes muy grave, ahora es mucho peor, luego que la fiscal Geovana Mori solicitara 36 meses de prisión preventiva contra la ex primera dama por el caso Gasoducto Sur.

“Yo creo que ella ha entrado a un callejón sin salida. Los delitos son realmente graves. Y las penas que se ameritan son muy severas. Acá ha habido una danza de millones en juego. Y yo sí creo que hay peligro de fuga”, admitió el exmagistrado.

Ibazeta dijo que no tiene ninguna duda de que Heredia puede tratar de irse del país ante lo grave de su situación, porque hay muchos elementos de juicio que la vinculan con los delitos.

“Yo me pregunto, ¿en dónde está todo ese dinero? Porque queda claro que en el Perú no está. ¿En los bancos de qué país está? Y es que, con toda esa plata, ella bien puede fugarse y vivir en el extranjero”, comentó.

El también extitular de la Sala Antiterrorismo señaló que la esposa del expresidente Ollanta Humala “hizo un ejercicio fáctico del poder estatal”.

“Ella ha lesionado la dignidad de todo el país. Lo que no entiendo es cómo el marido dejó que ella gobernara. Y encima que libremente hiciera conciliábulos con los funcionarios de ProInversión para favorecer abiertamente a Odebrecht en el tema del Gasoducto Sur”, añadió.

Y agregó: “Sin ninguna duda, está ampliamente corroborado que era ella quien mandaba, era ella quien gobernaba el país. Por eso, para mí, Heredia está en un verdadero callejón sin salida. Y lo más probable es que ya esté viendo la manera de salir del Perú”.

Asimismo, indicó que Ollanta Humala tiene también mucha responsabilidad en el tema, porque fue él quien, como presidente de la Nación, elegido mediante voto popular, le permitió a Heredia actuar de esa forma.

“Lo que a mí me sorprende es lo que hacen los fiscales. Es que ellos no van contra Humala. O, en todo caso, demoran en hacerlo cuando él dejó que su esposa se tomara atribuciones que no le correspondían”, aseguró.

También están incluidos

Además de Heredia, la fiscal Geovana Mori pidió también 36 meses de prisión preventiva para los exfuncionarios de ProInversión, Eleodoro Mayorga y Luis Miguel Castilla. Todos ellos tienen impedimento de salida del país por 12 meses. La licitación del Gasoducto Sur fue adjudicada a Odebrecht en 2014 por unos 7 mil millones de dólares.