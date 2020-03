Advierten que madre de ‘Camilita’ perdería la patria potestad de su segunda hija

La ex ministra de la Mujer, Ana Jara, analizó el panorama legal que se viene para Mirella Alexandra Huamán Santiago (22), madre de ‘Camilita’, señalando que no le correspondería una “responsabilidad de carácter penal”, pero sí se vería afectada en el plano del “derecho de familia”, ya que perdería la patria potestad de su segunda hija de 2 años y sería el Ministerio de la Mujer quien decidiría quien asumiría la custodia de la menor.

“Haciendo un análisis desapasionado porque este caso genera pasiones, pero haciendo un análisis como abogada una responsabilidad de carácter penal no le alcanzaría a la madre porque no hubo una voluntad deliberada de ella de hacerle daño a Camilita, sí la dejó a cargo de una menor de edad, pero dentro de un inmueble y lo hizo durante dos o tres oportunidades durante la madrugada que a las horas siguiente se comete el crimen, pero no hubo una voluntad de ella de hacerle daño a su hija y por ese lado no creo que ella pueda afrontar la acción de la justicia”, dijo en diálogo con Manuel Rosas y Giovanna Díaz, en Exitosa.

En este sentido, Ana Jara señaló que lo importante ahora es garantizar la seguridad de la menor de 2 años, quien – tras una evaluación del Ministerio de la Mujer – pasará a las manos de otro familiar que pueda garantizar su correcto cuidado para que pueda crecer en un ambiente que garantice su salud, seguridad y felicidad.

“Sí en materia de derecho de familia mucho me temo que ella pueda perder la patria potestad de su segunda hija, la bebita de 2 años. Estimo que va a ser puesta bajo la tutela de familiares que pueda tener un entorno que le garantice a la niña en un espacio de paz y de integridad. Son muchos los que están reclamando la tutela de la niña, pero es el Ministerio de la Mujer – a través de la unidad de protección – quien decidirá qué familia tendrá la tutela de la niña”, agregó.

EL ASESINATO DE ‘CAMILITA’

El hallazgo ocurrió la tarde de este domingo 1 de marzo luego de casi ocho horas de búsqueda. El cadáver de ‘Camilita’ fue hallado dentro de un costal en la zona conocida como La Mina, en el distrito de Independencia. El cuerpo presentaba lesiones y signos de asfixia.

De acuerdo con la información brindada por la institución, el secuestro ocurrió cuando la madre de la menor, Mirella Alexandra Huamán Santiago (22), dejó a la niña y su hermana bajo el cuidado de su sobrina de 9 años de edad. Las pequeñas habrían salido del inmueble, ubicado en el asentamiento humano Bellavista II, con el objetivo de encontrar a su madre. En el camino se encontraron con un hombre que les ofreció su ayuda.

Las cámaras de seguridad captaron cuando el sujeto, tras conversar, empezó a caminar junto a las dos menores. Sin embargo, de un momento a otro, el hombre se adelantó y empezó a correr en dirección contraria a las menores, llevándose a la menor con dirección desconocida.