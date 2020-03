Advierten que Comisión de Ética solo podrá suspender por 120 días a congresistas cusqueños

El presidente del Congreso de la República, Manuel Merino de Lama, se pronunció sobre el primer gran escándalo que golpea a este nuevo Parlamento, luego que se conociese que los congresistas Rubén Pantoja Calvo, Matilde Fernández y Juan de Dios Huamán gestionaron un vuelo humanitario hacia Cusco para beneficiarse ellos, su familia y personal de su confianza; en perjuicio de personas en condición vulnerable que realmente necesitaban ocupar un asiento en ese vuelo.

“Era un vuelo estrictamente humanitario y a ellos se les pidió que hiciesen una selección de la gente porque tenían 120 personas y solo había espacio para 60. Se pidió que la selección fuese para las personas que realmente lo necesitaban, gente que estaba hacinada en el aeropuerto de Lima. Lamentablemente han subido tres parlamentarios, parte de su familia, parte de su equipo de campaña, ese vuelo perdió la naturaleza de humanitario”, dijo en diálogo con Giovanna Díaz, en Exitosa.

En este sentido, Manuel Merino de Lama consideró que estos tres parlamentarios deberían pasar a la Comisión de Ética par que reciban la sanción correspondiente, pero advirtió que esta comisión no tiene la facultad como para destituirlos: “la Comisión de Ética tiene facultades solo para sancionar por 120 días, no tenemos otro mecanismo de destitución, mal haría yo en poner este tema en el debate cuando el Congreso no tiene ese instrumento”.

Por otro lado, el titular del Congreso advirtió que otro mecanismo podría ser llevar este caso ante la Fiscalía de la Nación, ya que estos tres parlamentarios han incurrido en un mal uso de recursos del Estado: “eso tenía que analizarlo el Ministerio Público porque se está haciendo mal uso de un recurso de Estado, ahí tendrían otro contexto”.

En cuanto a la posibilidad de que se impida que congresistas gestionen más vuelos humanitarios, Merino de Lama consideró que esta es una facultad necesaria y que no puede ser recortada: “es lamentable lo que hicieron, debe imponerse una sanción drástica, pero eso no implica que deba recordarse la facultad de gestionar vuelos cívicos. No los hay ahora, hay que gestionarlos. Hay ciudadanos que están botados, el Gobierno debe ayudarlos”.