Adulto mayor sobrevive con 15 soles al día vendiendo mascarillas en Cercado de Lima

Exitosa conversó con el señor Agripino Castillo, quien es un adulto mayor que día a día llega hasta el Cercado de Lima desde Villa María del Triunfo para vender mascarillas y así reunir a penas S/. 15 al día para sustentar los gastos de su hogar, junto a su esposa.

También te puede interesar: Independencia: olla común se salva de desaparecer gracias a donación de Alicorp

El trabajador hombre de 68 años se levanta a las 6:00 am para llegar hasta la Av. Cusco a las 9:00 am y colocarse a las afueras de un concurrido centro comercial con el fin de lograr vender el indispensable producto de protección, aunque este ya no presente una demanda de grandes magnitudes, tal como lo hacía hace dos años, cuando recién iniciaba la pandemia del COVID-19.

“Ha bajado bastante el negocio, solo compran algunos que se olvidan por ahí. Antes sacaba de 40 a 50 soles”, dice el humilde señor, quien a parte mascarillas, también vende golosinas en los ómnibus, de regreso a casa.

También te puede interesar: Otorgan dos días al año de licencia con goce de haber a trabajadores para que se realicen chequeos oncológicos

Sobre su situación personal, el adulto mayor manifiesta que tiene hijos, pero estos se encuentran ocupados trabajando, mientras que su esposa pasa por un momento delicado de salud en la actualidad, lo cual lo deja al señor Castillo con total necesidad de poder vender todo lo que ofrece durante el día. “Mientras haya voluntad y vida hay que seguir adelante”, expresa.

La Av. Cusco es una zona muy transitada por vendedores e indigentes, quienes se colocan al igual que el Agripino a las afueras de los establecimientos públicos, pero a veces son interceptados por los fiscalizadores, quienes lo obligan a transitar, desalojándolos del punto en donde se colocan.

¿Cómo se le puede ayudar?

Don Agripino Castillo se encuentra todos los días en la cuadra 2 de la Av. Cusco, vendiendo sus mascarillas a las afueras del conocido centro comercial. Además, se puede comunicar a través del 998717946 para poder ofrecerle un solidario aporte que tanto necesita.

Más noticias en Exitosa: