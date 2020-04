Adrianzén: “Prestar al informal va a ser un riesgo muy alto”

Por: Harry Gordillo Ayasta

Tras promulgarse el Decreto Legislativo que norma el programa “Reactiva Perú” para apoyar con 30 mil millones de soles a más de 350 mil empresas en el país por la crisis económica generada por el coronavirus, el economista Carlos Adrianzén hizo su propio análisis. Señaló que prestarle aún informal es un riesgo altísimo, pero que los bancos deberán hilar fino para recuperar los activos.

–¿Qué opinión le merece la puesta en marcha del programa reactiva Perú?

Para dar una opinión seria hay que estudiar los detalles no sólo del lanzamiento sino de los reglamentos que van a regular la forma en cómo se asigna el crédito.

–Lo tendrá el sistema financiero…

Los bancos comerciales son los únicos que saben prestar porque eso es a lo que se dedican: prestar. Cualquiera puede prestar plata, pero recuperar es otra cosa y eso lo hacen los bancos. Recuperar un crédito es muy doloroso en un país con la tradición con el repago de créditos en el Perú. Estamos en una situación en la que hay que reinyectar liquidez

–¿Qué debe tener “Reactiva Perú”?

En un programa de estímulo por la demanda, que es la receta apropiada, los bancos deben tener los recursos de todos los peruanos bajo directivas del gobierno que deberán estar bien hechas para prestar bien sino se puede prestar pésimo. Yo quisiera que se preste bien. Le aseguro que hay más de un reglamento que no es público todavía.

–Esta norma pone topes para préstamos de entre S/30 mil y S/30 millones y se les va a prestar a las empresas que no están dentro del sistema financiero…

No hay nada más difícil que prestar a empresas informales. El riesgo es altísimo. No es casualidad que el crédito a las pymes sea caro y es muy caro porque hay riesgo de que pierdas y el riesgo es muy alto por ser informal. Tiene que ser una cosa bien hecha técnicamente.

–¿Qué se debe hacer?

Se le pone un incentivo al banco para que con los fondos de los contribuyentes haga esto para todas las empresas que van a reactivar la economía. Y si eso es todo se lo quieres explicar a un congresista de la República no lo entenderán con una lobotomía frontal. Ellos (empresas) creen que el crédito es un regalo pero Reactiva Perú significa yo te presto y tú me pagas.

–¿Qué debería hacer el estado entonces para evitar un riesgo tan alto?

Encárguenle a los bancos que coloquen la plata y decirles que no pueden perderla toda, que cobren por debajo del precio del mercado, que se olviden de las ganancias para reactivar y sacar adelante la economía porque, en este momento, la gente ha entrado en trompo, se ha descapitalizado por una decisión del Estado que debería ser dejada de forma gradual e inteligente.

–Este dinero va a ser repartido por Cofide…

Cofide es una banca de segundo piso y es bueno que lo vea directamente porque es una corporación financiera, tienen alguna experiencia técnica y era lógico que lo hicieran a través de Cofide porque las huestes de Acuña, Diez Canseco y Antauro iban a poner el grito en el cielo.

–¿Qué deben hacer los bancos?

Los que saben cobrar y recuperar son los bancos comerciales y, si es que esto no se recupera, va a costar bastante porque no van a tener clientes y si se quieren agarrar la plata el futuro para ellos no es muy bonito. Necesitan que el programa de Vizcarra sea un éxito, sino van a perder horrible, todos los peruanos vamos a perder.

–¿Qué recomendaría al gobierno para ayudar a las empresas?

Se ayudaría a las empresas priorizando los subsidios directos y el apoyo a la salud pública, porque la mayor parte de las cosas que se consumen son demandadas por empresas peruanas.

–¿Cómo los productos para las canastas?

Hay que anticipar es probable que haya mucho coimero pero me preocupa menos los coimeros. Me preocupa más la gente que hoy día no tiene la forma de salir a la calle para un trabajo, para darle de comer a su familia y que no tenga ingresos. Por eso es importante mandar a hacer mucha mascarilla, muchas máquinas y todo lo que sea necesario para que mueva la economía. Hay que aumentar la demanda. ❖