Adrianzén: “Hemos quemado la suerte de la economía del país”

–¿Cómo concluye el año en materia económica?

La economía no crece ni crecerá porque se han ‘tumbado’ la inversión privada y se han apagado dos de sus motores más importantes como son los del crecimiento del comercio exterior que, con buenos precios internacionales, fue el círculo virtuoso que en algún momento permitió sacar de la pobreza a nueve millones de peruanos, como ocurrió en el gobierno (segundo mandato) del difunto Alan García; y el otro elemento es que la corrupción traba la inversión privada.

–¿En cuánto estima el crecimiento al cierre del año?

Ningún gobernante sano debería estar contento con una economía que después de crecer entre 8% y 9% estamos ahora de 2% hacia abajo, y el año cerrará en 1.8%. Así hemos dejado de generar clase media y de reducir pobreza. Hemos quemado la suerte de la economía del país.

–El 2020 se presenta menos auspicioso que el año que concluye…

Sí. Porque el Gobierno no ha entendido que su receta está equivocada, y que tiene que impulsar con fuerza y mayor transparencia el comercio exterior y la inversión privada, y no hacerle caso a los que opinan lo contrario. Y me adelanto en decirle que no es el momento de cambiar la Constitución ni de plantear un régimen mercantilista como el de Nicolás Maduro que mucha gente encuentra simpático. Esta es la bandera de la izquierda peruana que hay que cambiar de Constitución porque el modelo no ha funcionado.

–Además…

Entiendo que este Gobierno está muy contento haciendo lo incorrecto; porque necesitan vender su receta de que está combatiendo a la corrupción, cuando muchas de las personas que rodeaban al presidente han terminado presos, como Pedro Pablo Kuczynski, César Villanueva, o al ministro (Edmer Trujillo) que está denunciado. Si yo fuera el presidente renunciaría mañana mismo para dejar en claro que él no está involucrado con la corrupción. Mientras tanto, el país es como un avión que va de tumbo en tumbo, volando cada vez a una altura menor. El Gobierno debe hacer lo que el pueblo requiere y no lo que el pueblo pide.

–¿Cuál es el impacto de la corrupción en la economía?

La corrupción intenta no dejar huella; pero un estudio –en el que se utilizó diversas variables– nos da como resultado que este fenómeno costó al Perú en los últimos 20 años, hasta 2017, un PBI entero; es decir la economía creció USD 13 mil millones menos al año por efecto de la corrupción, sin comentar los efectos asociados, como dejar que se construya infraestructura vial, servicios públicos o invertir en educación.

–¿Hay riesgo de populismo en este periodo electoral?

Mire, las reformas constitucionales del año que concluye, porque son reformas constitucionales (y que los medios llaman ‘reforma política’), son tremendamente populistas, porque han erosionado la libertad política, porque te sugieren por quién debes votar. El paso siguiente del Gobierno será erosionar tanto los derechos de propiedad y la libertad económica con esa famosa propuesta de cambio de Constitución o de modelo.

–La economía no se podría explicar fuera de la política

Los candidatos en las elecciones de enero, solo tienen que decir lo que la gente quiere escuchar. El economista (Paul Anthony) Samuelson decía lo que el candidato va a ofrecer lo que el pueblo quiere escuchar. Y esto no debe ser así.