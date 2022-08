Adrianzén: “Hay una mala dirección en la política agraria”

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Junta de Usuarios del Alto Piura, Arnulfo Adrianzén Juárez, se pronunció acerca de las irregularidades que se habrían registrado en el proceso de compra de urea ante la falta de fertilizantes en el país.

“La Confederación Nacional de Junta de Usuarios del Perú, la 127, advertimos en el propio despacho del señor ministro Alencastre”, declaró el titular de la Junta de Usuarios del Alto Piura en diálogo con Exitosa.

Asimismo, indicó que las autoridades aún no han calculado cuántas bolsas de abono corresponde “por hectárea de cultivo en cada una de las regiones del país” y que, por ello, no hay una buena planificación en la adquisición de urea y distribución del producto, pese a que los agricultores lo necesitan para “llevar el alimento a la mesa de los peruanos”.

“Hay una mala dirección en la política agraria. Pareciera que poco o nada les interesa el desarrollo de la agricultura en el país. El ministro de Agricultura y el presidente de la República no tienen la voluntad para desarrollar efectivamente el agro nacional”, manifestó.

“Si hubiera voluntad política hubieran escuchado a los protagonistas del campo”, añadió.

Además, pidió que el presidente de la República, Pedro Castillo, “tome acciones” inmediatas para la compra de urea, “en base a la realidad del Perú profundo que reclama ser atendido”. Además, que el Ministerio de Agricultura realice un buen trabajo para la adquisición del abono.

“Esperemos que el Ministerio de Agricultura no nos ponga trabas, porque no estamos pidiendo que nos regale fertilizante, sino una oportunidad inmediata para que nosotros los agricultores podamos comprar fertilizantes, porque no podemos producir para la mesa nacional”, indicó.

