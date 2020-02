Adrianzén: “Fiscalía ya debe acusar a los implicados en caso Lava Jato”

Por Axel Ramírez

El exministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, exhortó al Ministerio Público a presentar, de una vez, acusaciones formales contra los políticos que son investigados desde hace más de dos años por el caso Lava Jato.

“Las acusaciones formales ya deben estar contra Alejandro Toledo, Susana Villarán, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Nadine Heredia, Keiko Fujimori, Castañeda y otros nombres que están siendo investigados por el Ministerio Público hace más de dos años para que sean llevados a juicio y comprobar si son culpables o inocentes”, acotó.

Sostuvo a diario Exitosa que casos como el de Villarán, en donde la Fiscalía dice que están las cuentas en Andorra y otros elementos, no avanzan. “¿Si nos dicen que esas investigaciones ya están avanzadas por qué no presentan acusación? Eso no le está haciendo bien a la justicia.”, señaló

Adrianzén cuestionó que desde el Ministerio Público se hayan excedido en las detenciones preliminares y las prisiones preventivas por declaraciones de colaboradores eficaces que deben corroborarse.

“Las prisiones preventivas han tenido un efecto mediático importante ante un sistema de justicia que ha estado desacreditado, pero no se puede meter presa a la gente por odio político. Si son acusados y se comprueba que son culpables que purguen prisión 10, 15 o 25 años. No puede ser que hoy en día te metan preso por lo que dice un colaborador eficaz, que busca que le rebajen la condena, cuando primero tiene que ser corroborado con documentos, otros testimonios, pruebas fehacientes que le den valor a lo que revela. La colaboración eficaz no debe pervertirse”, recalcó.

No deben pasar de este año

Para Adrianzén, los fiscales del Equipo Lava Jato, Rafael Vela y José Pérez, deben empezar con las acusaciones este año como ellos mismos ya lo han anunciado a diversos medios.

“El propio fiscal Pérez ha dicho que este año iba a presentar varias acusaciones. Ya termina febrero y no vemos ninguna. Por ejemplo, a Edwin Luyo y Jorge Cuba (exfuncionarios implicados en coimas por el Tren Eléctrico) le dictaron 18 meses de prisión preventiva, ya había exceso de carcelería y tenían que liberarlos. No presentaron una acusación formal”, explicó.

Asimismo, recordó el caso del exasesor nacionalista Martín Belaunde Lossio quien purgó prisión preventiva por casi cinco años y nunca fue acusado.

“Recuerdo el caso Belaunde porque fui ministro de Justicia y lo trajimos de Bolivia. Desde entonces hasta la fecha a pesar de todas las pruebas que existen nuca se formuló acusación”, sostuvo el extitular del Minjus.

En ese sentido, el jurista señaló que todo indica, lo que dicen muchos expertos y líderes de opinión, que la Fiscalía no acusa porque no tiene un caso armado y por eso que no presentan una acusación formal para evitar suspicacias.