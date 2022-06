Adriana Tudela sobre audio filtrado de Alva: “Si hay elecciones, tienen que ser generales”

La legisladora de Avanza País, Adriana Tudela, utilizó sus redes sociales para señalar que, desde su punto de vista, se debe convocar elecciones generales para aliviar las crisis política, y no solo presidenciales, tal como lo habría dicho la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, en un audio filtrado.

“Yo he sido muy clara respecto a este tema: Tener elecciones sin reformas políticas clave no va a solucionar los problemas de fondo que nos han llevado a esta crisis, pero si hay elecciones, tienen que ser generales”, se lee en una publicación de Twitter.

Por su parte, la titular del Parlamento calificó la difusión de un audio, donde se le escucha hablar sobre la vacancia del presidente Pedro Castillo y la convocatoria a elecciones presidenciales, como un intento de desviar la atención de la supuesta entrega de dinero al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.

A través de una conferencia de prensa, Alva Prieto se refirió a la grabación en la que afirma que el actual Parlamento “no tiene que desaparecer” en caso Pedro Castillo sea destituido del cargo, y que se puede promover una campaña para difundir la interpretación de constitucionalistas a favor de que las elecciones sean solo presidenciales y no generales.

“Me extraña que hoy en la mañana salga este audio chuponeado, no sé por quién o quiénes porque la verdad no recuerdo, porque hablo con tanta gente, aparentemente, no sé si ha sido telefónico, reunión, micrófono. Los expertos sabrán ver ese tema”, declaró.

