Adriana Tudela: “No descarto presentar una próxima moción de vacancia presidencial”

La congresista de Avanza País, Adriana Tudela, no descartó presentar una nueva moción de vacancia en contra del presidente de la República, Pedro Castillo. La legisladora consideró que dicha medida es una “salida” a la crisis que afronta el país, pero que aún no se cuentan con los votos necesarios para lograr la destitución del mandatario.

Asimismo, confía en que los legisladores opten por respaldar dicha iniciativa en contra del jefe de Estado y que realicen una agenda para resolver los problemas del país.

“Yo creo que desde el Congreso si vamos a poder encontrar una salida a la crisis. Yo creo que la salida lógica, constitucional a esta crisis política que estamos viviendo debería ser la vacancia, entiendo que llegar a los 87 votos necesarios es un desafío no menor, pero creo que es importante empezar a tener una agenda que nos lleve a la salida de la crisis”, indicó la congresista Tudela en entrevista con Cuarto Poder.

“Yo no descarto presentar una próxima moción y creo que si bien no tenemos los votos tampoco descarto que sea una posibilidad tenerlos el día de mañana”, añadió.

Asimismo, se refirió acerca de proyecto de ley que plantea acortar el mandato presidencial y congresal al 2023. Dicha iniciativa fue impulsada por los parlamentarios Pasión Dávila (Perú Libre) y Digna Calle (Podemos Perú) ante el pleno del Congreso. En esa línea, indicó que respaldaría dicha propuesta, si no se logra la vacancia del jefe de Estado.

“Yo ya me pronuncié respecto a este tema y he señalado que si llega a cierto punto, vemos como salida de la crisis el adelanto de elecciones. Yo no tendría ningún problema en apoyar ese adelanto, si no llegamos a encontrar otra salida como la vacancia”, indicó.

