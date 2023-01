Adriana Tudela: “El cambio no se da de un día para otro, hay que construirlo sin patear el tablero cada vez que no nos guste algo”

La congresista por la bancada Avanza País, Adriana Tudela, realizó una segunda parte del video explicativo de ayer, donde enfatizó lo que como peruanos debemos hacer para lograr un real cambio para nuestro país, en medio de toda esta convulsión social y política. En ese sentido afirmó que el cambio no se va a dar de un día para otro, y hay que empezar a construirlo paso a paso sin patear el tablero cada vez que no nos guste algo; las revocatorias eliminan la estabilidad y predictibilidad elementos necesarios para una democracia fortalecida.

El nuevo video de la legisladora Tudela, empieza con una advertencia sobre las revocatorias de mandatarios o congresistas, suscitados en medio de protestas violentas, y lo “que puede conllevar” de concretarse esos casos.

“Como congresista, mi responsabilidad es advertir que eso es abrir la puerta a que la revocatoria de los mandatos presidenciales y parlamentarios se conviertan en el pan de todos los días, eliminando la estabilidad y la predictibilidad que son necesarias para tener una democracia sólida”.

Ante ello, la legisladora de Avanza País, continuó: “Todos queremos acabar con la crisis y siempre nos preguntamos cómo”.

Para, Adriana Tudela, solo vamos a poder salir de la crisis cuando comprendamos que no existe tal cosa como “una solución mágica”, todo es gradual y no es que si no me gusta algo desestabilizo para supuestamente encontrar “una mejora a la crisis”.

“Si queremos un país con instituciones fuertes que defiendan los derechos de los ciudadanos y que sea un lugar en el cual todos los peruanos puedan desarrollar su proyecto de vida, debemos entender, que el cambio que queremos no se va a dar de un día para otro, sino que hay que empezar a construirlo paso a paso sin patear el tablero cada vez que no nos guste algo”, enfatizó la parlamentaria en su video transmitido en sus redes sociales.

Subrayó, además que, la mayoría de peruanos quiere reformas para mejorar nuestro sistema político y electoral, y para lograr resultados distintos, el Congreso tiene una ardua labor por delante, con procesos largos que demanden de esfuerzos conjuntos de los parlamentarios.

“En el Congreso necesitamos encontrar los consensos mínimos para poder aprobar verdaderas reformas, pero también tenemos que entender que el camino que tenemos por delante es largo y que, si bien las reformas no tienen el poder de una varita mágica, sí son pasos en la dirección correcta”.

Finalizó, diciendo que: “tenemos la enorme responsabilidad de dejar algo mejor de lo que encontramos y ese es el reto que tenemos por delante”.

Mira el video

