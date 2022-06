Adamaris Machaca, campeona mundial de ajedrez: Estoy alegre de haber representado a mi país

La ajedrecista cusqueña Adamaris Machaca, de tan solo 8 años, ganó la medalla de oro en Panamá 2022, en la categoría sub-9. En entrevista con Exitosa, la deportista informó su experiencia en la competencia con la representante de Mongolia, en donde logró coronarse como la nueva campeona mundial de su categoría.

“La partida más larga ha sido de 4 a 5 horas contra Mongolia. Fue muy fuerte (…) Al final yo estaba temblando. Me fue difícil ganar esa partida, sobre todo por el tiempo”, declaró Machaca en Exitosa.

Asimismo, comentó que su mamá estuvo en el Campeonato Mundial Escolar Panamá 2022 y le daba ánimos para que logre sus objetivos y así dejar en alto el nombre del Perú. “Me decía que tenía que esforzarme”, manifestó.

Adamaris Machaca también informó que practica el ajedrez desde los 3 años y que ha competido con diversos países, tales como Costa Rica, Kenia, Kazajistán, Panamá, Mongolia y Estados Unidos.

“En la competencia con varios países me sentí nerviosa, pero estaba alegre de representar a mi país y a Cusco”, señaló.

“Desde muy pequeña juego al ajedrez, porque a los 4 años mis padres me compraban materiales didácticos para que yo los haga y por eso me fui un día a la tienda y me gustó el ajedrez. Mis tías me enseñaron y mi papi también”, añadió.

Tras su logro, el alcalde provincial de Cusco, Víctor Boluarte, participó en la ceremonia de reconocimiento de la deportista Machaca. “El alcalde de Cusco me saludó y los regidores”, dijo la pequeña.

