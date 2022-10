Acusan a Micheille Soifer de pedirle dinero a Jefferson ‘Foquita’ Farfán

Allí no acabó todo. El venezolano le mandó los audios donde sostuvo que Micheille hablaba con la ‘Foquita’ de dinero. “Yo no sé si le terminó de dar (dinero) pero lo que sí puedo saber, y lo afirmo al 100%, es que ella hablaba con él mientras estaba conmigo. En muchas conversaciones yo veía que ella le pedía dinero (…). Si Farfán le daba dinero o no, yo desde mi experiencia, sé que hablaban y hablaban de dinero”, disparó.

Giuseppe Benignini también comentó que manager de Michelle Soifer “la quería soltera”, y por eso ella terminó su relación. “En el momento que supuestamente terminamos, ella dijo que estaba soltera y nunca me dijo nada, ni conversamos sobre ese tema, si veníamos distanciados y peleados y el por qué, porque supuestamente su manager la quería soltera. Tú sabes para qué la quería soltera. Después que salió el ampay en su carro, a su casa, luego le alquiló un departamento y cosas más que me enteré de gente cercana, entendí muchas cosas”, afirmó.

