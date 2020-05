Acusan a CR7 de revelar nueva prueba de positivo al Covid-19 de Dybala

Es una acusación muy grave. Según medios europeos, Cristiano Ronaldo habría filtrado a la prensa deportiva la información de que el argentino Paulo Dybala, su compañero en la Juventus, dio positivo de coronavirus por cuarta oportunidad.

Argumentan que la intención del delantero portugués fue evitar su regreso a Turín. En un principio, su llegada a Italia se produciría el martes, pues actualmente guarda cuarentena con su familia en Madeira, su ciudad natal.

Pero ahora quiere demostrar, de alguna manera, que las condiciones de salud no son las ideales para volver en estos días. Además, no está dispuesto a reintegrarse al plantel de la ‘Vieja señora’ mientras no haya fecha definida para el reinicio del Calcio.

Ojo que la Juventus ya adelantó que su intención es respetar las recomendaciones de las autoridades sanitarias y que ve lejos la fecha en la que todo vuelva a la normalidad en el fútbol.

Giovanni di Perri, jefe de enfermedades infecciosas del hospital Amedeo di Savoia de Turín, habló sobre el caso de Dybala. “Es normal, el rango de tiempo para la curación varía de 8 a 37 días, con un promedio de 20. Dybala, por lo tanto, no es un fenómeno extraño, ocurre más de lo que piensan”, señaló.

Al igual que Cristiano, hay otro ochos jugadores del equipo turinés que se encuentran en sus países de origen. Cada uno de ellos, al igual que el resto del plantel, cumple con realizar una rutina de ejercicios físicos supervisada por el comando técnico que dirige Maurizio Sarri.