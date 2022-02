César Acuña sobre reunión de Alva y voceros: “Nada debe consensuarse a escondidas”

El líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, se pronunció sobre la presencia de Lady Camones, su colega de bancada, en una reunión con la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, y otros legisladores para tratar, según el semanario Hildebrandt en sus trece, la vacancia del presidente Pedro Castillo.





Al respecto, consideró que “nada debe consensuarse a escondidas” y que ese no era el estilo de su partido. Además, señaló que, según le informaron, se trató de “una reunión de trabajo”.

“En cuanto a la reunión de la vicepresidenta del Congreso, Tengo entendido que hubo una reunión de trabajo, que primero desayunaron y luego una ONG alemana los invitó a un evento, esa es la explicación que me han dado, yo creo que nada debe consensuarse a escondidas, ese no es el estilo de APP”, manifestó a la prensa, desde la ciudad de Trujillo.





Asimismo, Acuña consideró que en estos momentos no hay los votos necesarios para la vacancia presidencial. Por otro lado, no descartó negar el voto de confianza al gabinete de Aníbal Torres si es que dicha conformación “no va a ayudar al presidente”, pero dijo que su bancada primero escuchará la exposición sobre las políticas de gobierno.

“Por ahora, si sumamos, no hay votos para la vacancia, hay que ser muy realistas, esperemos que a futuro los 87 se pongan de acuerdo y tomen la decisión porque hay tres opciones, el tema constitucional, que renuncie y la vacancia, realmente que el país está a la expectativa. Como partido ya hemos cumplido dándole dos veces la confianza y si evaluamos que este gabinete no va a ayudar al presidente, APP tomará la decisión en no dar el voto de confianza”, manifestó.

